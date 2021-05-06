https://ria.ru/20210506/vaktsinatsiya-1731305379.html

Голикова отметила снижение темпов вакцинации от коронавируса

Голикова отметила снижение темпов вакцинации от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации от COVID-19 в России несколько снизились с началом майских праздников, наибольшее снижение... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:02

2021-05-06T15:02

2021-05-06T15:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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татьяна голикова

общество

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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации от COVID-19 в России несколько снизились с началом майских праздников, наибольшее снижение произошло в Курганской, Томской областях, Чечне и Еврейской автономной области."Как вы справедливо отметили, в начале майских праздников темпы вакцинации несколько снизились", - сказала Голикова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла по видеосвязи.Она уточнила, что лучшими по вакцинации регионами с 31 марта по 5 мая были Тыва, Калмыкия, Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономный округа. Самые низкие темпы вакцинации в этот же период демонстрировали Северная Осетия - Алания, Приморский край, Адыгея, Кабардино-Балкария и Дагестан, добавила вице-премьер."Что касается снижения непосредственно уже в майские дни, то самое высокое снижение продемонстрировали Курганская область, Еврейская автономная область, Томская область, Чеченская республика. Понятно, что люди, наверное, с учетом нерабочих дней съехали из столичных городов, но тем не менее - и мы на это ориентировали - важно организовать вакцинацию таким образом, чтобы она была доступна в любой точке", - подчеркнула Голикова.Она добавила, что регионы наращивают количество пунктов вакцинации - сейчас их 5733, в том числе работают и мобильные пункты. По её словам, эта тема "остаётся приоритетной, самой важной для купирования заболеваемости новой коронавирусной инфекцией".

https://ria.ru/20210506/vozrast-1731309098.html

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