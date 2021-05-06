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https://ria.ru/20210506/vaktsinatsiya-1731305379.html
Голикова отметила снижение темпов вакцинации от коронавируса
Голикова отметила снижение темпов вакцинации от коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации от COVID-19 в России несколько снизились с началом майских праздников, наибольшее снижение... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:02
2021-05-06T15:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
общество
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации от COVID-19 в России несколько снизились с началом майских праздников, наибольшее снижение произошло в Курганской, Томской областях, Чечне и Еврейской автономной области."Как вы справедливо отметили, в начале майских праздников темпы вакцинации несколько снизились", - сказала Голикова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла по видеосвязи.Она уточнила, что лучшими по вакцинации регионами с 31 марта по 5 мая были Тыва, Калмыкия, Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономный округа. Самые низкие темпы вакцинации в этот же период демонстрировали Северная Осетия - Алания, Приморский край, Адыгея, Кабардино-Балкария и Дагестан, добавила вице-премьер."Что касается снижения непосредственно уже в майские дни, то самое высокое снижение продемонстрировали Курганская область, Еврейская автономная область, Томская область, Чеченская республика. Понятно, что люди, наверное, с учетом нерабочих дней съехали из столичных городов, но тем не менее - и мы на это ориентировали - важно организовать вакцинацию таким образом, чтобы она была доступна в любой точке", - подчеркнула Голикова.Она добавила, что регионы наращивают количество пунктов вакцинации - сейчас их 5733, в том числе работают и мобильные пункты. По её словам, эта тема "остаётся приоритетной, самой важной для купирования заболеваемости новой коронавирусной инфекцией".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество

Голикова отметила снижение темпов вакцинации от коронавируса

15:02 06.05.2021 (обновлено: 15:40 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкДевушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") в Карачи
Девушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) в Карачи - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации от COVID-19 в России несколько снизились с началом майских праздников, наибольшее снижение произошло в Курганской, Томской областях, Чечне и Еврейской автономной области.
"Как вы справедливо отметили, в начале майских праздников темпы вакцинации несколько снизились", - сказала Голикова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла по видеосвязи.
Она уточнила, что лучшими по вакцинации регионами с 31 марта по 5 мая были Тыва, Калмыкия, Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономный округа. Самые низкие темпы вакцинации в этот же период демонстрировали Северная Осетия - Алания, Приморский край, Адыгея, Кабардино-Балкария и Дагестан, добавила вице-премьер.
"Что касается снижения непосредственно уже в майские дни, то самое высокое снижение продемонстрировали Курганская область, Еврейская автономная область, Томская область, Чеченская республика. Понятно, что люди, наверное, с учетом нерабочих дней съехали из столичных городов, но тем не менее - и мы на это ориентировали - важно организовать вакцинацию таким образом, чтобы она была доступна в любой точке", - подчеркнула Голикова.
Она добавила, что регионы наращивают количество пунктов вакцинации - сейчас их 5733, в том числе работают и мобильные пункты. По её словам, эта тема "остаётся приоритетной, самой важной для купирования заболеваемости новой коронавирусной инфекцией".
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