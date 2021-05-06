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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/vaktsinatsiya-1731294822.html
В Приднестровье началась вакцинация от коронавируса "Спутником V"
В Приднестровье началась вакцинация от коронавируса "Спутником V"
Вакцинация российской вакциной от коронавируса "Спутник V" началась в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T13:34
2021-05-06T13:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вадим красносельский
astrazeneca
приднестровская молдавская республика
тирасполь
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Вакцинация российской вакциной от коронавируса "Спутник V" началась в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщила в четверг пресс-служба минздрава ПМР."Прививки делают в Тирасполе (1 и 3 поликлиниках) и центральной поликлинике Бендер. Сначала – осмотр врача, затем – вакцинация. Сегодня планируют привить около 600 человек", - говорится в сообщении.Ранее вакцинация проводилась препаратами AstraZeneca (привиты первой дозой 2079 человек) и Pfizer (привиты двумя дозами вакцины 900 человек).В конце апреля в республику поступила 31 тысяча доз российского препарата. Власти определили приоритетность в вакцинации – это пенсионеры, которых насчитывается порядка 140 тысяч.Глава ПМР Вадим Красносельский ранее отметил, что ажиотаж вокруг прививочной кампании препаратом "Спутник V" ожидаем. "Важно не допустить хаоса. Все должно пройти планомерно. Необходимо соблюсти этапность. Если говорить о пенсионерах, то исходить будем из возраста: чем старше граждане, тем раньше их провакцинируют. Что касается должностных лиц, никакой приоритетности быть не должно. Чиновники получат препарат в порядке очереди", - записал Красносельский в своем Telegram-канале.По данным оперативного штаба Приднестровья, сейчас в республике лечатся от коронавируса 1655 человек (823 - в инфекционных госпиталях, 700 - дома, 132 - в местах лишения свободы). Загруженность COVID-госпиталей - 38%. Летальность - 2,4%.Всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 47 953 приднестровцев, скончались 1134 инфицированных, 45 164 человека выздоровели.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вадим красносельский, astrazeneca , приднестровская молдавская республика, тирасполь, в мире

В Приднестровье началась вакцинация от коронавируса "Спутником V"

13:34 06.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Коваленко / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной от COVID-19 "Спутник V" в Центре семейной медицины №6 в Бишкеке
Медицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной от COVID-19 Спутник V в Центре семейной медицины №6 в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Игорь Коваленко
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Вакцинация российской вакциной от коронавируса "Спутник V" началась в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщила в четверг пресс-служба минздрава ПМР.
"Прививки делают в Тирасполе (1 и 3 поликлиниках) и центральной поликлинике Бендер. Сначала – осмотр врача, затем – вакцинация. Сегодня планируют привить около 600 человек", - говорится в сообщении.
Ранее вакцинация проводилась препаратами AstraZeneca (привиты первой дозой 2079 человек) и Pfizer (привиты двумя дозами вакцины 900 человек).
В конце апреля в республику поступила 31 тысяча доз российского препарата. Власти определили приоритетность в вакцинации – это пенсионеры, которых насчитывается порядка 140 тысяч.
Глава ПМР Вадим Красносельский ранее отметил, что ажиотаж вокруг прививочной кампании препаратом "Спутник V" ожидаем. "Важно не допустить хаоса. Все должно пройти планомерно. Необходимо соблюсти этапность. Если говорить о пенсионерах, то исходить будем из возраста: чем старше граждане, тем раньше их провакцинируют. Что касается должностных лиц, никакой приоритетности быть не должно. Чиновники получат препарат в порядке очереди", - записал Красносельский в своем Telegram-канале.
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
13:18Сказано в эфире
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По данным оперативного штаба Приднестровья, сейчас в республике лечатся от коронавируса 1655 человек (823 - в инфекционных госпиталях, 700 - дома, 132 - в местах лишения свободы). Загруженность COVID-госпиталей - 38%. Летальность - 2,4%.
Всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 47 953 приднестровцев, скончались 1134 инфицированных, 45 164 человека выздоровели.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вадим КрасносельскийAstraZenecaПриднестровская Молдавская РеспубликаТираспольВ мире
 
 
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