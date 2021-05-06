https://ria.ru/20210506/vaktsinatsiya-1731286858.html

СМИ: более 3,3 тысячи американцев умерли после вакцинации от COVID-19

СМИ: более 3,3 тысячи американцев умерли после вакцинации от COVID-19

Не менее 3,3 тысячи человек умерли после получения вакцины от коронавируса в США с конца декабря 2020 года по 23 апреля 2021-го, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T12:28

2021-05-06T12:28

2021-05-06T14:18

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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Не менее 3,3 тысячи человек умерли после получения вакцины от коронавируса в США с конца декабря 2020 года по 23 апреля 2021-го, сообщает телеканал Fox News.Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире своей программы "Такер Карлсон сегодня вечером" задался вопросом, сколько американцев умерло после вакцинации от коронавируса. Он отметил, что те, кто пока не сделал прививку, находятся под большим общественным давлением. При этом люди вряд ли много знают о потенциальных рисках вакцинации.Ведущий привел статистические данные о том, что каждый сезон гриппа более 160 миллионов американцев делают прививку от гриппа. И ежегодно "относительно небольшое число" людей умирает после этих прививок. В частности, по его словам, в 2019 году скончались 203 человека.Затем Карлсон соотнес данные цифры с показателями смертности после прививки от COVID-19. Он привел данные, полученные от Системы сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS), которая находится под управлением Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)."В период с конца декабря 2020 года по прошлый месяц в общей сложности 3362 человека, по-видимому, умерли после получения вакцин от COVID в США; 3362 — это в среднем 30 человек каждый день. <…> Кстати, отчетный период закончился 23 апреля", — заявил ведущий.Данных по периоду после этой даты нет. Карлсон предположил, что после этого за 12 дней умерли еще 360 человек. Таким образом, число летальных исходов после вакцинации от коронавируса составляет 3722.При этом Карлсон добавил, что "фактическое число почти наверняка намного больше". Он не преминул отметить, что за прошедшие годы VAERS сильно критиковали. В частности, некоторые критики утверждают, что система занижает статистические показатели отрицательных последствий вакцинации.Например, в докладе, направленном в Министерство здравоохранения и социальных служб США в 2010 году, утверждалось, что в действительности VAERS сообщает лишь о "менее чем одном проценте неблагоприятных последствий вакцин".

https://ria.ru/20210506/moderna-1731274322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире