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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731348695.html
Бельгийский инфекционист оценил решение Всемирного конгресса вакцин
Бельгийский инфекционист оценил решение Всемирного конгресса вакцин
Признание вакцины против коронавируса от компании Moderna на Всемирном конгрессе вакцин лучшим препаратом было небеспристрастным, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T22:02
2021-05-06T22:02
распространение коронавируса
вакцина moderna
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
astrazeneca
вашингтон (город)
сша
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Признание вакцины против коронавируса от компании Moderna на Всемирном конгрессе вакцин лучшим препаратом было небеспристрастным, заявил РИА Новости преподаватель иммунологии в бельгийском университете Université catholique de Louvain, специалист по инфекционным заболеваниям Жан-Люк Гала."Не знаю, заслужена ли награда, присужденная (вакцине – ред.) Moderna Всемирным конгрессом вакцин в Вашингтоне… Можно заподозрить американцев в пристрастии к своему продукту. Не думаю, что присуждение этой награды было беспристрастным. Можно сказать, что это отражение международных интересов и сотрудничества. То, что международного соглашения по обмену ресурсами не существует, вызывает сожаление", - сказал Гала.По его словам, в вопросе признания вакцин "все тянут одеяло на себя". На европейском уровне, как отмечает Гала, "было стремление к тому, чтобы помешать российской вакцине стать одним из возможных вариантов в Европе". Эксперт подчеркивает, что "вакцины также используются как дипломатическое оружие" - помимо конкуренции между лабораториями, есть "конкуренция между мировыми державами за лидерство в области вакцин".Разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США была признана лучшей вакциной от COVID-19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) в среду. Препарат компании Moderna, лицензированный для экстренного применения в США и ряде других стран, обошел в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарат для животных Zoetis.Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на 1 млн доз составляет 39,4, для препарата Moderna - 20,2, а для "Спутника" - всего 2. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210506/vaktsina-1731324126.html
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вакцина moderna, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, astrazeneca , вашингтон (город), сша

Бельгийский инфекционист оценил решение Всемирного конгресса вакцин

22:02 06.05.2021
 
© REUTERS / Mike SegarВакцина против COVID-19 компании Moderna
Вакцина против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© REUTERS / Mike Segar
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Признание вакцины против коронавируса от компании Moderna на Всемирном конгрессе вакцин лучшим препаратом было небеспристрастным, заявил РИА Новости преподаватель иммунологии в бельгийском университете Université catholique de Louvain, специалист по инфекционным заболеваниям Жан-Люк Гала.
"Не знаю, заслужена ли награда, присужденная (вакцине – ред.) Moderna Всемирным конгрессом вакцин в Вашингтоне… Можно заподозрить американцев в пристрастии к своему продукту. Не думаю, что присуждение этой награды было беспристрастным. Можно сказать, что это отражение международных интересов и сотрудничества. То, что международного соглашения по обмену ресурсами не существует, вызывает сожаление", - сказал Гала.
Вакцина против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
17:36В мире
Вирусолог призвал не придавать большого значения "победе" Moderna
По его словам, в вопросе признания вакцин "все тянут одеяло на себя". На европейском уровне, как отмечает Гала, "было стремление к тому, чтобы помешать российской вакцине стать одним из возможных вариантов в Европе". Эксперт подчеркивает, что "вакцины также используются как дипломатическое оружие" - помимо конкуренции между лабораториями, есть "конкуренция между мировыми державами за лидерство в области вакцин".
Разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США была признана лучшей вакциной от COVID-19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) в среду. Препарат компании Moderna, лицензированный для экстренного применения в США и ряде других стран, обошел в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарат для животных Zoetis.
Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на 1 млн доз составляет 39,4, для препарата Moderna - 20,2, а для "Спутника" - всего 2. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.
Вакцина против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
15:56Авторы
Всем смертям назло. Moderna – лучший препарат от COVID–19
 
Распространение коронавирусаВакцина ModernaКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыAstraZenecaВашингтон (город)США
 
 
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