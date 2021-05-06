https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731348695.html

Бельгийский инфекционист оценил решение Всемирного конгресса вакцин

Бельгийский инфекционист оценил решение Всемирного конгресса вакцин

Признание вакцины против коронавируса от компании Moderna на Всемирном конгрессе вакцин лучшим препаратом было небеспристрастным, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T22:02

2021-05-06T22:02

2021-05-06T22:02

распространение коронавируса

вакцина moderna

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

astrazeneca

вашингтон (город)

сша

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Признание вакцины против коронавируса от компании Moderna на Всемирном конгрессе вакцин лучшим препаратом было небеспристрастным, заявил РИА Новости преподаватель иммунологии в бельгийском университете Université catholique de Louvain, специалист по инфекционным заболеваниям Жан-Люк Гала."Не знаю, заслужена ли награда, присужденная (вакцине – ред.) Moderna Всемирным конгрессом вакцин в Вашингтоне… Можно заподозрить американцев в пристрастии к своему продукту. Не думаю, что присуждение этой награды было беспристрастным. Можно сказать, что это отражение международных интересов и сотрудничества. То, что международного соглашения по обмену ресурсами не существует, вызывает сожаление", - сказал Гала.По его словам, в вопросе признания вакцин "все тянут одеяло на себя". На европейском уровне, как отмечает Гала, "было стремление к тому, чтобы помешать российской вакцине стать одним из возможных вариантов в Европе". Эксперт подчеркивает, что "вакцины также используются как дипломатическое оружие" - помимо конкуренции между лабораториями, есть "конкуренция между мировыми державами за лидерство в области вакцин".Разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США была признана лучшей вакциной от COVID-19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) в среду. Препарат компании Moderna, лицензированный для экстренного применения в США и ряде других стран, обошел в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарат для животных Zoetis.Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на 1 млн доз составляет 39,4, для препарата Moderna - 20,2, а для "Спутника" - всего 2. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210506/vaktsina-1731324126.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210506/vaktsina-1731312973.html

вашингтон (город)

сша

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вакцина moderna, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, astrazeneca , вашингтон (город), сша