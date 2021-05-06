Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731289264.html
Сенатор считает выбор лучшей вакцины от COVID-19 политизированным
Сенатор считает выбор лучшей вакцины от COVID-19 политизированным
Победа американского препарата компании Moderna на конгрессе вакцин может быть политизирована, организаторы конгресса вряд ли бы признали лучшей любую... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:49
2021-05-06T12:49
вакцина moderna
владимир круглый
россия
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
astrazeneca
сша
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Победа американского препарата компании Moderna на конгрессе вакцин может быть политизирована, организаторы конгресса вряд ли бы признали лучшей любую зарубежную вакцину, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США была признана лучшей вакциной от COVID–19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) в среду. Препарат компании Moderna, лицензированный для экстренного применения в США и ряде других стран, обошел в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарат для животных Zoetis."Американские организаторы конгресса не раскрыли критерии, по которым сравнивали вакцины. Кроме того, ряд вакцин уже хорошо зарекомендовали себя на национальном и международном уровне. Это российский препарат "Спутник V" и немецкий Pfizer. Наша вакцина показала хорошую эффективность и безопасность при использовании", - сказал парламентарий.По мнению Круглого, есть вероятность того, что "решение конгресса по вакцинам политизировано". "Вряд ли бы американские организаторы конгресса признали лучшей любую вакцину, будь то российская, европейская или китайская, кроме своей", - заключил он.В четверг директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург говорил, что решение признать Moderna лучшей среди вакцин является экономико-политическим, так как признать "Спутник V" означало бы "отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был... в Вашингтоне".Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на 1 млн доз составляет 39,4, для препарата Moderna - 20,2, а для "Спутника" - всего 2. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210506/vaktsinatsiya-1731286858.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_236:225:2666:2048_1920x0_80_0_0_ad6c4885f0cf8c4e974725abbb8c0eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина moderna, владимир круглый, россия, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, astrazeneca , сша, общество, в мире

Сенатор считает выбор лучшей вакцины от COVID-19 политизированным

12:49 06.05.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Победа американского препарата компании Moderna на конгрессе вакцин может быть политизирована, организаторы конгресса вряд ли бы признали лучшей любую зарубежную вакцину, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США была признана лучшей вакциной от COVID–19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) в среду. Препарат компании Moderna, лицензированный для экстренного применения в США и ряде других стран, обошел в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарат для животных Zoetis.
"Американские организаторы конгресса не раскрыли критерии, по которым сравнивали вакцины. Кроме того, ряд вакцин уже хорошо зарекомендовали себя на национальном и международном уровне. Это российский препарат "Спутник V" и немецкий Pfizer. Наша вакцина показала хорошую эффективность и безопасность при использовании", - сказал парламентарий.
По мнению Круглого, есть вероятность того, что "решение конгресса по вакцинам политизировано". "Вряд ли бы американские организаторы конгресса признали лучшей любую вакцину, будь то российская, европейская или китайская, кроме своей", - заключил он.
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
Вчера, 12:28Распространение коронавируса
СМИ: более 3,3 тысячи американцев умерли после вакцинации от COVID-19
В четверг директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург говорил, что решение признать Moderna лучшей среди вакцин является экономико-политическим, так как признать "Спутник V" означало бы "отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был... в Вашингтоне".
Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на 1 млн доз составляет 39,4, для препарата Moderna - 20,2, а для "Спутника" - всего 2. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Вакцина ModernaВладимир КруглыйРоссияАлександр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetAstraZenecaСШАОбществоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Блинкен назвал визит в Киев продуктивным
03:17Врач объяснил, на что указывают холодные руки
03:11NYT: США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины J&J от коронавируса
03:08Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
03:05В ЛНР не ожидают наступления украинских силовиков в ближайшее время
02:27В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
02:11Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом
02:01В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ
01:52Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница
01:34"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии
01:33Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
01:30Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море
01:20Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
01:03Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами
00:58Беспилотник ОБСЕ вновь аварийно приземлился в Донбассе из-за помех
00:48В Москве перекроют ряд улиц для подготовки к Параду Победы
00:44На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы
00:40Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше
00:34Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
00:27Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
Лента новостейМолния