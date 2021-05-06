https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731289264.html

Сенатор считает выбор лучшей вакцины от COVID-19 политизированным

Сенатор считает выбор лучшей вакцины от COVID-19 политизированным

Победа американского препарата компании Moderna на конгрессе вакцин может быть политизирована, организаторы конгресса вряд ли бы признали лучшей любую... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T12:49

2021-05-06T12:49

2021-05-06T12:49

вакцина moderna

владимир круглый

россия

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

astrazeneca

сша

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Победа американского препарата компании Moderna на конгрессе вакцин может быть политизирована, организаторы конгресса вряд ли бы признали лучшей любую зарубежную вакцину, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США была признана лучшей вакциной от COVID–19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) в среду. Препарат компании Moderna, лицензированный для экстренного применения в США и ряде других стран, обошел в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарат для животных Zoetis."Американские организаторы конгресса не раскрыли критерии, по которым сравнивали вакцины. Кроме того, ряд вакцин уже хорошо зарекомендовали себя на национальном и международном уровне. Это российский препарат "Спутник V" и немецкий Pfizer. Наша вакцина показала хорошую эффективность и безопасность при использовании", - сказал парламентарий.По мнению Круглого, есть вероятность того, что "решение конгресса по вакцинам политизировано". "Вряд ли бы американские организаторы конгресса признали лучшей любую вакцину, будь то российская, европейская или китайская, кроме своей", - заключил он.В четверг директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург говорил, что решение признать Moderna лучшей среди вакцин является экономико-политическим, так как признать "Спутник V" означало бы "отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был... в Вашингтоне".Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на 1 млн доз составляет 39,4, для препарата Moderna - 20,2, а для "Спутника" - всего 2. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210506/vaktsinatsiya-1731286858.html

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вакцина moderna, владимир круглый, россия, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, astrazeneca , сша, общество, в мире