https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731273945.html

Гинцбург прокомментировал выбор лучшей вакцины на Всемирном конгрессе

Гинцбург прокомментировал выбор лучшей вакцины на Всемирном конгрессе

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург назвал выбор участников Всемирного конгресса... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T10:36

2021-05-06T10:36

2021-05-06T16:31

распространение коронавируса

вакцина moderna

александр гинцбург

в мире

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург назвал выбор участников Всемирного конгресса вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) "экономико-политическим решением".Накануне они признали вакцину компании Moderna и Национального института здоровья США лучшей среди аналогов в мире. Препарат, лицензированный для экстренного применения в Америке и ряде других стран, обошел в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарат для животных Zoetis.Он уточнил, что вакцина компании Moderna сделана на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer. По словам ученого, отдавать победу последней "совсем было неприлично", потому что количество смертей на сто тысяч прививок там в 25 раз больше, чем у AstraZeneca, от которой уже отказались власти многих стран.В России существуют три своих вакцины от COVID-19. Первым в стране и в мире разрешение регулятора (Минздрава) получил препарат НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи "Спутник V". Сейчас его одобрили уже в 64 странах.Также разработаны "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", созданная Центром имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731251293.html

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вакцина moderna, александр гинцбург, в мире