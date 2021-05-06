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Гинцбург прокомментировал выбор лучшей вакцины на Всемирном конгрессе
Гинцбург прокомментировал выбор лучшей вакцины на Всемирном конгрессе
Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург назвал выбор участников Всемирного конгресса... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T10:36
2021-05-06T16:31
распространение коронавируса
вакцина moderna
александр гинцбург
в мире
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург назвал выбор участников Всемирного конгресса вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) "экономико-политическим решением".Накануне они признали вакцину компании Moderna и Национального института здоровья США лучшей среди аналогов в мире. Препарат, лицензированный для экстренного применения в Америке и ряде других стран, обошел в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарат для животных Zoetis.Он уточнил, что вакцина компании Moderna сделана на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer. По словам ученого, отдавать победу последней "совсем было неприлично", потому что количество смертей на сто тысяч прививок там в 25 раз больше, чем у AstraZeneca, от которой уже отказались власти многих стран.В России существуют три своих вакцины от COVID-19. Первым в стране и в мире разрешение регулятора (Минздрава) получил препарат НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи "Спутник V". Сейчас его одобрили уже в 64 странах.Также разработаны "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", созданная Центром имени Чумакова РАН.
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вакцина moderna, александр гинцбург, в мире

Гинцбург прокомментировал выбор лучшей вакцины на Всемирном конгрессе

10:36 06.05.2021 (обновлено: 16:31 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург назвал выбор участников Всемирного конгресса вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) "экономико-политическим решением".
Накануне они признали вакцину компании Moderna и Национального института здоровья США лучшей среди аналогов в мире. Препарат, лицензированный для экстренного применения в Америке и ряде других стран, обошел в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарат для животных Zoetis.
"Цена вопроса порядка 100 миллиардов долларов. Признать "Спутник V" — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне", — сказал Гинцбург.
Он уточнил, что вакцина компании Moderna сделана на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer. По словам ученого, отдавать победу последней "совсем было неприлично", потому что количество смертей на сто тысяч прививок там в 25 раз больше, чем у AstraZeneca, от которой уже отказались власти многих стран.
В России существуют три своих вакцины от COVID-19. Первым в стране и в мире разрешение регулятора (Минздрава) получил препарат НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи "Спутник V". Сейчас его одобрили уже в 64 странах.
Также разработаны "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", созданная Центром имени Чумакова РАН.
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Распространение коронавирусаВакцина ModernaАлександр ГинцбургВ мире
 
 
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