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https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731251293.html
Центр Чумакова заявил о защите от COVID-19 вакциной от полиомиелита
Центр Чумакова заявил о защите от COVID-19 вакциной от полиомиелита
Российская живая вакцина от полиомиелита может предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией, доказали специалисты Федерального научного центра... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T01:42
2021-05-06T01:42
распространение коронавируса
центр им. м. п. чумакова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российская живая вакцина от полиомиелита может предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией, доказали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.В 60-е годы прошлого века советский вирусолог Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Эту гипотезу Центр экспериментально проверил на коронавирусе SARS-CoV-2.Как отметил гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире "России 1", вакцинирование от полиомиелита специалисты оставили пока в стороне в качестве "скоропомощностного варианта".ПолиомиелитПолиомиелит — спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы. В основном заболевание протекает бессимптомно, но иногда случается так, что полиовирус проникает в центральную нервную систему, и это приводит к параличу или даже смерти больного.Полиомиелит относится к числу неизлечимых инфекционных заболеваний. Вирус поражает в основном детей в возрасте до пяти лет. Для взрослых в большинстве случаев он не опасен.В конце 1950-х годов в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР (ныне Центр имени Чумакова) впервые в мире разработали технологию промышленного крупносерийного производства живой вакцины против полиомиелита, а уже в 1960 году началась широкомасштабная иммунизация всего населения Советского Союза."КовиВак"В Центре имени Чумакова была разработана цельновирионная вакцина от COVID-19 "КовиВак". В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Промышленное производство этой вакцины официально началось 25 марта.Как отметил Ишмухаметов, иммунитет к COVID-19 после прививки вакциной "КовиВак" длится порядка восьми месяцев. Что касается иммуногенности, то она оценивается в 85 процентов, добавил гендиректор.По его словам, Центр имени Чумакова планирует до конца 2021 года выпустить минимум 7,5 миллионов доз своей вакцины, при этом "это пессимистичный сценарий". "Мы ждем модернизации, которую мы, собственно, уже запустили. Второй подход - это создание дополнительных производственных площадок на нашей же территории", - добавил он.Также в стране создали еще две вакцины: "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от Государственного научного центра "Вектор".
https://ria.ru/20210505/epivakkorona-1731160948.html
https://ria.ru/20210502/vaktsina-1730916872.html
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центр им. м. п. чумакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Центр Чумакова заявил о защите от COVID-19 вакциной от полиомиелита

01:42 06.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТРЦ "Калейдоскоп"
Вакцинация от COVID-19 в ТРЦ Калейдоскоп - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российская живая вакцина от полиомиелита может предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией, доказали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
В 60-е годы прошлого века советский вирусолог Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Эту гипотезу Центр экспериментально проверил на коронавирусе SARS-CoV-2.
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Как отметил гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире "России 1", вакцинирование от полиомиелита специалисты оставили пока в стороне в качестве "скоропомощностного варианта".

Полиомиелит

Полиомиелит — спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы. В основном заболевание протекает бессимптомно, но иногда случается так, что полиовирус проникает в центральную нервную систему, и это приводит к параличу или даже смерти больного.
Полиомиелит относится к числу неизлечимых инфекционных заболеваний. Вирус поражает в основном детей в возрасте до пяти лет. Для взрослых в большинстве случаев он не опасен.
В конце 1950-х годов в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР (ныне Центр имени Чумакова) впервые в мире разработали технологию промышленного крупносерийного производства живой вакцины против полиомиелита, а уже в 1960 году началась широкомасштабная иммунизация всего населения Советского Союза.
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"КовиВак"

В Центре имени Чумакова была разработана цельновирионная вакцина от COVID-19 "КовиВак". В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Промышленное производство этой вакцины официально началось 25 марта.
Как отметил Ишмухаметов, иммунитет к COVID-19 после прививки вакциной "КовиВак" длится порядка восьми месяцев. Что касается иммуногенности, то она оценивается в 85 процентов, добавил гендиректор.
По его словам, Центр имени Чумакова планирует до конца 2021 года выпустить минимум 7,5 миллионов доз своей вакцины, при этом "это пессимистичный сценарий". "Мы ждем модернизации, которую мы, собственно, уже запустили. Второй подход - это создание дополнительных производственных площадок на нашей же территории", - добавил он.
Также в стране создали еще две вакцины: "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от Государственного научного центра "Вектор".
 
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