https://ria.ru/20210506/uvolnenie-1731309349.html

Главврача ставропольской больницы уволили из-за пролежней у пациентки

Главврача ставропольской больницы уволили из-за пролежней у пациентки

Главный врач Георгиевской больницы на Ставрополье уволен после проверки минздрава в связи с появлением видео о женщине, у которой появились глубокие пролежни во РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T16:03

2021-05-06T16:03

2021-05-06T16:03

здоровье - общество

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572189315_0:172:3025:1874_1920x0_80_0_0_5b60bacb198eaef2bf184b4ce20e9e75.jpg

ПЯТИГОРСК, 6 мая - РИА Новости. Главный врач Георгиевской больницы на Ставрополье уволен после проверки минздрава в связи с появлением видео о женщине, у которой появились глубокие пролежни во время лечения, сообщает правительство региона.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина показывает глубокие пролежни, образовавшиеся на теле ее матери в затылочной и тазовой областях после месяца в реанимации. Минздрав региона начал проверку, глава города обещал разобраться и помочь. Следователи возбудили уголовное дело о халатности."Минздрав Ставропольского края завершил комплексную проверку работы Георгиевской городской больницы после публикаций в СМИ. Договор с главврачом лечебного учреждения расторгнут", - говорится в сообщении.Проверка медучреждения шла с участием специалистов ведомственного отдела контроля качества медицинской помощи, которые на месте изучили медицинскую документацию, провели встречи с врачами учреждения.По данным властей, дефекты организации работы медучреждения не носят системного характера, характерны для конкретного лечебного учреждения. Речь идет, в том числе, о недостаточном контроле работы со стороны администрации больницы."Во время проверки специалисты министерства здравоохранения Ставропольского края встретились с семьёй пациентки, о которой шла речь в публикациях СМИ. Сейчас женщина переведена в профильное отделение, необходимую медицинскую помощь ей оказывают в полном объёме. Министерство здравоохранения края полностью контролирует лечебный процесс и другие направления деятельности Георгиевской городской больницы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210426/glavvrach-1730067771.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/samara-1730386551.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, ставропольский край, происшествия