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Главврача ставропольской больницы уволили из-за пролежней у пациентки
Главврача ставропольской больницы уволили из-за пролежней у пациентки
Главный врач Георгиевской больницы на Ставрополье уволен после проверки минздрава в связи с появлением видео о женщине, у которой появились глубокие пролежни во РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T16:03
2021-05-06T16:03
2021-05-06T16:03
здоровье - общество
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 6 мая - РИА Новости. Главный врач Георгиевской больницы на Ставрополье уволен после проверки минздрава в связи с появлением видео о женщине, у которой появились глубокие пролежни во время лечения, сообщает правительство региона.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина показывает глубокие пролежни, образовавшиеся на теле ее матери в затылочной и тазовой областях после месяца в реанимации. Минздрав региона начал проверку, глава города обещал разобраться и помочь. Следователи возбудили уголовное дело о халатности."Минздрав Ставропольского края завершил комплексную проверку работы Георгиевской городской больницы после публикаций в СМИ. Договор с главврачом лечебного учреждения расторгнут", - говорится в сообщении.Проверка медучреждения шла с участием специалистов ведомственного отдела контроля качества медицинской помощи, которые на месте изучили медицинскую документацию, провели встречи с врачами учреждения.По данным властей, дефекты организации работы медучреждения не носят системного характера, характерны для конкретного лечебного учреждения. Речь идет, в том числе, о недостаточном контроле работы со стороны администрации больницы."Во время проверки специалисты министерства здравоохранения Ставропольского края встретились с семьёй пациентки, о которой шла речь в публикациях СМИ. Сейчас женщина переведена в профильное отделение, необходимую медицинскую помощь ей оказывают в полном объёме. Министерство здравоохранения края полностью контролирует лечебный процесс и другие направления деятельности Георгиевской городской больницы", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210426/glavvrach-1730067771.html
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РИА Новости
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здоровье - общество, ставропольский край, происшествия
ПЯТИГОРСК, 6 мая - РИА Новости. Главный врач Георгиевской больницы на Ставрополье уволен после проверки минздрава в связи с появлением видео о женщине, у которой появились глубокие пролежни во время лечения, сообщает правительство региона.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина показывает глубокие пролежни, образовавшиеся на теле ее матери в затылочной и тазовой областях после месяца в реанимации. Минздрав региона начал проверку, глава города обещал разобраться и помочь. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.
"Минздрав Ставропольского края
завершил комплексную проверку работы Георгиевской городской больницы после публикаций в СМИ. Договор с главврачом лечебного учреждения расторгнут", - говорится в сообщении.
Проверка медучреждения шла с участием специалистов ведомственного отдела контроля качества медицинской помощи, которые на месте изучили медицинскую документацию, провели встречи с врачами учреждения.
По данным властей, дефекты организации работы медучреждения не носят системного характера, характерны для конкретного лечебного учреждения. Речь идет, в том числе, о недостаточном контроле работы со стороны администрации больницы.
"Во время проверки специалисты министерства здравоохранения Ставропольского края встретились с семьёй пациентки, о которой шла речь в публикациях СМИ. Сейчас женщина переведена в профильное отделение, необходимую медицинскую помощь ей оказывают в полном объёме. Министерство здравоохранения края полностью контролирует лечебный процесс и другие направления деятельности Георгиевской городской больницы", - добавляется в сообщении.