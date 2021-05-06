https://ria.ru/20210506/uragan-1731312657.html

В Москве два человека пострадали от ураганного ветра

В Москве два человека пострадали от ураганного ветра

В Москве два человека пострадали от ураганного ветра, их доставили в больницу, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:52

2021-05-06T15:52

2021-05-06T17:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Москве два человека пострадали от ураганного ветра, их доставили в больницу, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале."Мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища. От падения дерева во дворе на Шоссейной улице пострадала женщина", — говорится в сообщении.Как отмечают столичные власти, в городе упали 56 деревьев, повреждены 44 автомобиля.Накануне МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре: в четверг до 20:00 мск ожидается усиление южного ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Москвичей просят отказаться от прогулок на это время. Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности.

https://ria.ru/20210506/uragan-1731297081.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия