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В Москве два человека пострадали от ураганного ветра
В Москве два человека пострадали от ураганного ветра
В Москве два человека пострадали от ураганного ветра, их доставили в больницу, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:52
2021-05-06T17:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Москве два человека пострадали от ураганного ветра, их доставили в больницу, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале."Мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища. От падения дерева во дворе на Шоссейной улице пострадала женщина", — говорится в сообщении.Как отмечают столичные власти, в городе упали 56 деревьев, повреждены 44 автомобиля.Накануне МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре: в четверг до 20:00 мск ожидается усиление южного ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Москвичей просят отказаться от прогулок на это время. Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве два человека пострадали от ураганного ветра

15:52 06.05.2021 (обновлено: 17:58 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Москве два человека пострадали от ураганного ветра, их доставили в больницу, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.
"Мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища. От падения дерева во дворе на Шоссейной улице пострадала женщина", — говорится в сообщении.
Как отмечают столичные власти, в городе упали 56 деревьев, повреждены 44 автомобиля.
Накануне МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре: в четверг до 20:00 мск ожидается усиление южного ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Москвичей просят отказаться от прогулок на это время. Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
 
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