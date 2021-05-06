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Депутаты Рады на встрече с Блинкеном обсудили "агрессию России"
Депутаты Рады на встрече с Блинкеном обсудили "агрессию России"
Депутаты Верховной рады Украины на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили "противодействие российской агрессии", вопросы национальной... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:55
2021-05-06T14:55
россия
юрий витренко
энтони блинкен
верховная рада украины
владимир зеленский
сша
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили "противодействие российской агрессии", вопросы национальной безопасности, а также увольнение главы компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.Блинкен в четверг начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что Госдепартамент США осуждает увольнение руководства "Нафтогаза Украины"."Во время встречи обсудили вопросы стратегического партнерства Украины и США, национальной безопасности, противодействия российской агрессии. Обменялись мнениями относительно проведения реформ на Украине, в частности антикоррупционной, парламентской и реформы СБУ. Также подняли вопрос о выполнении закона "Об управлении объектами государственной собственности" относительно назначения председателя правления НАК "Нафтогаз", - написал Разумков на своей странице в Facebook в четверг.По его словам, в ходе встречи Блинкен выразил поддержку проведению на Украине реформ.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Кабинет министров Украины ранее уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Ранее "Нафтогаз" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли.
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россия, юрий витренко, энтони блинкен, верховная рада украины, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Депутаты Рады на встрече с Блинкеном обсудили "агрессию России"

14:55 06.05.2021
 
© AP Photo / Efrem Lukatsky, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky, Pool
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили "противодействие российской агрессии", вопросы национальной безопасности, а также увольнение главы компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.
Блинкен в четверг начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что Госдепартамент США осуждает увольнение руководства "Нафтогаза Украины".
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"Во время встречи обсудили вопросы стратегического партнерства Украины и США, национальной безопасности, противодействия российской агрессии. Обменялись мнениями относительно проведения реформ на Украине, в частности антикоррупционной, парламентской и реформы СБУ. Также подняли вопрос о выполнении закона "Об управлении объектами государственной собственности" относительно назначения председателя правления НАК "Нафтогаз", - написал Разумков на своей странице в Facebook в четверг.
По его словам, в ходе встречи Блинкен выразил поддержку проведению на Украине реформ.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Кабинет министров Украины ранее уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Ранее "Нафтогаз" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли.
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