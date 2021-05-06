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Кулеба хочет обсудить с Блинкеном американскую военную поддержку
Кулеба хочет обсудить с Блинкеном американскую военную поддержку
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудит "список" технологий и вооружений по... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T04:50
2021-05-06T04:50
дмитрий кулеба
энтони блинкен
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудит "список" технологий и вооружений по военной поддержке Киеву со стороны Вашингтона, в который могут войти системы противовоздушной обороны (ПВО).Блинкен в четверг начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев: в повестке переговоров с властями Украины – вопросы реформ и сотрудничество в сфере безопасности. Центральной темой для обсуждений, как дали понять в Вашингтоне, будет "продолжающаяся российская агрессия", которую Москва отрицает.По словам Кулебы, в рамках переговоров Киев, в том числе, надеется на получение из США систем ПВО и противоснайперских технологий.Ранее комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который увеличивает ежегодную американскую военную помощь Киеву до 300 миллионов долларов, включая летальное оружиеБлинкен в среду прибыл в Киев прямиком из Лондона, где проходила министерская встреча G7. Он стал первым представителем администрации президента США Джо Байдена, посетившим Украину. Основные встречи главы американского дипведомства в Киеве запланированы на четверг. Как сообщил ранее журналистам и.о. помощника госсекретаря Филип Рикер, Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и, наконец, своим коллегой Дмитрием Кулебой. Также анонсировано, что Блинкен проведет встречи с представителями украинского гражданского общества.В заявлении госдепартамента, обнародованном незадолго до поездки Блинкена, отмечается, что глава американской дипломатии едет в Киев с целью подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России.В последние недели страны Запада неоднократно выражали обеспокоенность в связи с заявлениями представителей Киева относительно якобы наращивания и перемещения военных сил РФ вдоль восточной границы с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Глава МИД РФ Сергей Лавров в недавнем интервью РИА Новости заявил, что Запад выдает желаемое за действительное, считая, что Россия "пошла на попятную", завершив военные учения в западной части страны. По его словам, будирование этой темы, как и темы того, что Россия сдалась и оттянула свои войска, вернула их в казармы, показывает, что Запад из этого хочет извлекать прежде всего преимущество для пропагандирования своего решающего слова, решающего места в современных международных отношениях.
https://ria.ru/20210506/vstrecha-1731254856.html
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дмитрий кулеба, энтони блинкен, сша, украина, в мире

Кулеба хочет обсудить с Блинкеном американскую военную поддержку

04:50 06.05.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудит "список" технологий и вооружений по военной поддержке Киеву со стороны Вашингтона, в который могут войти системы противовоздушной обороны (ПВО).
Блинкен в четверг начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев: в повестке переговоров с властями Украины – вопросы реформ и сотрудничество в сфере безопасности. Центральной темой для обсуждений, как дали понять в Вашингтоне, будет "продолжающаяся российская агрессия", которую Москва отрицает.
"Я хочу прояснить, что речь идет не только о получении его (оружия - ред.) из Соединенных Штатов, но и о его покупке у Соединенных Штатов... Мы хотим, чтобы это партнерство работало в обоих направлениях. Оно должно быть взаимовыгодным", - заявил глава МИД Украины в интервью телеканалу CNN.
По словам Кулебы, в рамках переговоров Киев, в том числе, надеется на получение из США систем ПВО и противоснайперских технологий.
Ранее комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который увеличивает ежегодную американскую военную помощь Киеву до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие
Владимир Путин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
04:24
Глава МИД Украины прокомментировал возможную встречу Путина и Байдена
Блинкен в среду прибыл в Киев прямиком из Лондона, где проходила министерская встреча G7. Он стал первым представителем администрации президента США Джо Байдена, посетившим Украину. Основные встречи главы американского дипведомства в Киеве запланированы на четверг. Как сообщил ранее журналистам и.о. помощника госсекретаря Филип Рикер, Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и, наконец, своим коллегой Дмитрием Кулебой. Также анонсировано, что Блинкен проведет встречи с представителями украинского гражданского общества.
В заявлении госдепартамента, обнародованном незадолго до поездки Блинкена, отмечается, что глава американской дипломатии едет в Киев с целью подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России.
В последние недели страны Запада неоднократно выражали обеспокоенность в связи с заявлениями представителей Киева относительно якобы наращивания и перемещения военных сил РФ вдоль восточной границы с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в недавнем интервью РИА Новости заявил, что Запад выдает желаемое за действительное, считая, что Россия "пошла на попятную", завершив военные учения в западной части страны. По его словам, будирование этой темы, как и темы того, что Россия сдалась и оттянула свои войска, вернула их в казармы, показывает, что Запад из этого хочет извлекать прежде всего преимущество для пропагандирования своего решающего слова, решающего места в современных международных отношениях.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
04:08
Глава МИД Украины заявил об угрозе "ползучей аннексии" со стороны России
 
Дмитрий КулебаЭнтони БлинкенСШАУкраинаВ мире
 
 
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