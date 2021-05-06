https://ria.ru/20210506/ugrozy-1731299645.html

Блинкен обсудил с Зеленским "угрозы" со стороны России

Блинкен обсудил с Зеленским "угрозы" со стороны России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Киеве, что обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским евроатлантические перспективы Украины, борьбу с... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T14:20

2021-05-06T14:20

2021-05-06T14:20

россия

энтони блинкен

верховная рада украины

нато

владимир зеленский

андерс фог расмуссен

москва

сша

в мире

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КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Киеве, что обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским евроатлантические перспективы Украины, борьбу с коррупцией и "угрозы со стороны РФ"."Мы обсудили вопрос евроатлантического направления Украины, а также ту работу, которую проводит Украина для того, чтобы внедрять реформы, искоренять коррупцию и воплощать те общие ценности, которые есть между нашими странами", - сказал Блинкен в ходе брифинга по итогам встречи с Зеленским в четверг.По его словам, стороны обсудили реформу разных институтов в контексте борьбы с коррупцией, а также вопросы корпоративного управления, независимости антикоррупционных органов и судебной власти."Мы говорили о тех угрозах, которые наблюдаются со стороны России к Украине. Мы наблюдаем за этими событиями очень тщательно, и мы видим, что делает Украина, начиная от захвата Крыма и войны в Донбассе", - сказал Блинкен.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210506/ukraina-1731288001.html

https://ria.ru/20210506/zelenskiy-1731290462.html

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россия, энтони блинкен, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, москва, сша, в мире