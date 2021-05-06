Блинкен обсудил с Зеленским "угрозы" со стороны России
© REUTERS / Efrem Lukatsky, PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Киеве, что обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским евроатлантические перспективы Украины, борьбу с коррупцией и "угрозы со стороны РФ".
"Мы обсудили вопрос евроатлантического направления Украины, а также ту работу, которую проводит Украина для того, чтобы внедрять реформы, искоренять коррупцию и воплощать те общие ценности, которые есть между нашими странами", - сказал Блинкен в ходе брифинга по итогам встречи с Зеленским в четверг.
По его словам, стороны обсудили реформу разных институтов в контексте борьбы с коррупцией, а также вопросы корпоративного управления, независимости антикоррупционных органов и судебной власти.
"Мы говорили о тех угрозах, которые наблюдаются со стороны России к Украине. Мы наблюдаем за этими событиями очень тщательно, и мы видим, что делает Украина, начиная от захвата Крыма и войны в Донбассе", - сказал Блинкен.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.