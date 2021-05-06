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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210506/turtsiya-1731294614.html
В Турции заявили, что ждут российских туристов с начала июня
В Турции заявили, что ждут российских туристов с начала июня
Турция рассчитывает на нормализацию эпидситуации с COVID-19 к началу июня и возобновление приема российских туристов, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T13:34
2021-05-06T13:34
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АНКАРА, 6 мая – РИА Новости, Алёна Палаженко. Турция рассчитывает на нормализацию эпидситуации с COVID-19 к началу июня и возобновление приема российских туристов, заявил РИА Новости представитель Ассоциации туроператоров страны (TURSAB).Как сообщил накануне минздрав страны, суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом в Турции в среду составил 26 476, это более чем вдвое ниже максимума, зарегистрированного 16 апреля - 63 082. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки - 394."В последнее время наблюдается значительный спад случаев заболевания коронавирусом в Турции. Надеемся, что 1 июня эпидемиологическая обстановка в стране нормализуется и двери для российских туристов снова откроются. Наши агентства работают, мы ждем россиян", - сказал собеседник агентства.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещает улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахретттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности своих курортов.Как сообщила в среду пресс-служба Кремля, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить связи в туризме.Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.
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россия, новости - туризм, турция

В Турции заявили, что ждут российских туристов с начала июня

13:34 06.05.2021
 
© Pixabay / oleg_mitПляж в Турции
Пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Pixabay / oleg_mit
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АНКАРА, 6 мая – РИА Новости, Алёна Палаженко. Турция рассчитывает на нормализацию эпидситуации с COVID-19 к началу июня и возобновление приема российских туристов, заявил РИА Новости представитель Ассоциации туроператоров страны (TURSAB).
Как сообщил накануне минздрав страны, суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом в Турции в среду составил 26 476, это более чем вдвое ниже максимума, зарегистрированного 16 апреля - 63 082. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки - 394.
"В последнее время наблюдается значительный спад случаев заболевания коронавирусом в Турции. Надеемся, что 1 июня эпидемиологическая обстановка в стране нормализуется и двери для российских туристов снова откроются. Наши агентства работают, мы ждем россиян", - сказал собеседник агентства.
Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещает улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахретттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности своих курортов.
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Как сообщила в среду пресс-служба Кремля, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить связи в туризме.
Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.
 
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