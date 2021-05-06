https://ria.ru/20210506/turtsiya-1731274656.html

Турция не во всем согласна с Россией, заявил Чавушоглу

Турция не во всем согласна с Россией, заявил Чавушоглу

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что мнения Москвы и Анкары в некоторых вопросах разнятся, однако диалог с Россией, одним из важнейших региональных... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T10:44

2021-05-06T10:44

2021-05-06T10:44

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мевлют чавушоглу

турция

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что мнения Москвы и Анкары в некоторых вопросах разнятся, однако диалог с Россией, одним из важнейших региональных игроков, необходимо сохранять открытым и продолжать взаимодействие."Мы пытаемся установить с Россией рабочие взаимоотношения. В некоторых региональных вопросах Россия - важнейшее действующее лицо. Вместе с тем, добиться положительных результатов не всегда легко, однако возможно. Это не значит, что во всех вопросах мы придерживаемся одинакового мнения. Однако мы в состоянии говорить открыто. Важно сохранять открытыми каналы диалога", - заявил Чавушоглу в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.Глава МИД подчеркнул, что Турция должна защищать свои национальные интересы и не может ставить под угрозу безопасность страны."Россия понимает это. Мы сотрудничаем с Россией, когда это возможно, однако остаемся непоколебимы, когда необходимо", - сказал министр.Он отметил, что диалог с Россией должен способствовать региональной и международной стабильности."Сирия тому пример. Очевидно, что наши мнения разнятся, и все же мы нашли способы работать сообща. Один из результатов - конституционный комитет, единственный действующий механизм резолюции ООН 2254", - заявил министр.

https://ria.ru/20210429/turtsiya-1730451180.html

https://ria.ru/20210415/turtsiya-1728370271.html

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россия, мевлют чавушоглу, турция, оон, в мире