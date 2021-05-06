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Турция не во всем согласна с Россией, заявил Чавушоглу
Турция не во всем согласна с Россией, заявил Чавушоглу
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что мнения Москвы и Анкары в некоторых вопросах разнятся, однако диалог с Россией, одним из важнейших региональных... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T10:44
2021-05-06T10:44
россия
мевлют чавушоглу
турция
оон
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что мнения Москвы и Анкары в некоторых вопросах разнятся, однако диалог с Россией, одним из важнейших региональных игроков, необходимо сохранять открытым и продолжать взаимодействие."Мы пытаемся установить с Россией рабочие взаимоотношения. В некоторых региональных вопросах Россия - важнейшее действующее лицо. Вместе с тем, добиться положительных результатов не всегда легко, однако возможно. Это не значит, что во всех вопросах мы придерживаемся одинакового мнения. Однако мы в состоянии говорить открыто. Важно сохранять открытыми каналы диалога", - заявил Чавушоглу в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.Глава МИД подчеркнул, что Турция должна защищать свои национальные интересы и не может ставить под угрозу безопасность страны."Россия понимает это. Мы сотрудничаем с Россией, когда это возможно, однако остаемся непоколебимы, когда необходимо", - сказал министр.Он отметил, что диалог с Россией должен способствовать региональной и международной стабильности."Сирия тому пример. Очевидно, что наши мнения разнятся, и все же мы нашли способы работать сообща. Один из результатов - конституционный комитет, единственный действующий механизм резолюции ООН 2254", - заявил министр.
https://ria.ru/20210429/turtsiya-1730451180.html
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россия, мевлют чавушоглу, турция, оон, в мире

Турция не во всем согласна с Россией, заявил Чавушоглу

10:44 06.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что мнения Москвы и Анкары в некоторых вопросах разнятся, однако диалог с Россией, одним из важнейших региональных игроков, необходимо сохранять открытым и продолжать взаимодействие.
"Мы пытаемся установить с Россией рабочие взаимоотношения. В некоторых региональных вопросах Россия - важнейшее действующее лицо. Вместе с тем, добиться положительных результатов не всегда легко, однако возможно. Это не значит, что во всех вопросах мы придерживаемся одинакового мнения. Однако мы в состоянии говорить открыто. Важно сохранять открытыми каналы диалога", - заявил Чавушоглу в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Глава МИД подчеркнул, что Турция должна защищать свои национальные интересы и не может ставить под угрозу безопасность страны.
"Россия понимает это. Мы сотрудничаем с Россией, когда это возможно, однако остаемся непоколебимы, когда необходимо", - сказал министр.
Он отметил, что диалог с Россией должен способствовать региональной и международной стабильности.
"Сирия тому пример. Очевидно, что наши мнения разнятся, и все же мы нашли способы работать сообща. Один из результатов - конституционный комитет, единственный действующий механизм резолюции ООН 2254", - заявил министр.
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