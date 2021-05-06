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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210506/turizm-1731297266.html
Туроператоры в Китае заработали на первомайские праздники $17,5 миллиарда
Туроператоры в Китае заработали на первомайские праздники $17,5 миллиарда
Доходы китайских туроператоров на первомайские праздники (1-5 мая) составили 113 миллиардов юаней (17,5 миллиардов долларов), сообщает министерство культуры и... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:03
2021-05-06T14:03
россия-китай: главное
китай
в мире
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МОСКВА, 6 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Доходы китайских туроператоров на первомайские праздники (1-5 мая) составили 113 миллиардов юаней (17,5 миллиардов долларов), сообщает министерство культуры и туризма КНР.На Первомай по стране было совершено 230 миллионов туристических поездок. Особенной популярностью пользовались путешествия на автотранспорте, поскольку на нынешние праздники власти решили отменить сборы за проезд по автобанам. Объем аренды автомобилей подскочил на 330% по сравнению с майскими праздниками 2019-го года.Быстро росли и прибыли туристических онлайн-служб. Trip.com сообщил о росте заказов на 30% по сравнению с "докоронавирусным" Первомаем 2019-го года. Qunar заявил о росте продаж авиабилетов на 30% и бронирования отелей – на 40% по сравнению с показателями 2019-го.По подсчетам Qunar, среднестатистический турист на нынешние праздники тратил 1 тысяч 713 юаней, что выше прошлогодних показателей.
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китай, в мире

Туроператоры в Китае заработали на первомайские праздники $17,5 миллиарда

14:03 06.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТуристы в одном из китайских ресторанов в Пинъяо
Туристы в одном из китайских ресторанов в Пинъяо - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 6 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Доходы китайских туроператоров на первомайские праздники (1-5 мая) составили 113 миллиардов юаней (17,5 миллиардов долларов), сообщает министерство культуры и туризма КНР.
На Первомай по стране было совершено 230 миллионов туристических поездок. Особенной популярностью пользовались путешествия на автотранспорте, поскольку на нынешние праздники власти решили отменить сборы за проезд по автобанам. Объем аренды автомобилей подскочил на 330% по сравнению с майскими праздниками 2019-го года.
Быстро росли и прибыли туристических онлайн-служб. Trip.com сообщил о росте заказов на 30% по сравнению с "докоронавирусным" Первомаем 2019-го года. Qunar заявил о росте продаж авиабилетов на 30% и бронирования отелей – на 40% по сравнению с показателями 2019-го.
По подсчетам Qunar, среднестатистический турист на нынешние праздники тратил 1 тысяч 713 юаней, что выше прошлогодних показателей.
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