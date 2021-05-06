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В Австралии выявили еще пять случаев тромбоза после прививки AstraZeneca
В Австралии выявили еще пять случаев тромбоза после прививки AstraZeneca
Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) сообщила, что зафиксировала пять новых случаев тромбоза, вероятно, связанных с вакцинацией препаратом... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T09:17
2021-05-06T09:17
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
astrazeneca
австралия
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) сообщила, что зафиксировала пять новых случаев тромбоза, вероятно, связанных с вакцинацией препаратом компании AstraZeneca, всего число таких случаев достигло 11."Пять дополнительных сообщений о тромбах и низком уровне тромбоцитов были оценены как тромбоз с синдромом пониженного содержания тромбоцитов в крови (TTS), вероятно, связанный с вакциной AstraZeneca COVID-19... Таким образом, общее число австралийских отчетов о TTS после вакцинации AstraZeneca COVID-19 достигло 11", - говорится в заявлении TGA.По данным на 2 мая, в Австралии было введено примерно 1,4 миллиона доз вакцины AstraZeneca.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, astrazeneca , австралия, в мире

В Австралии выявили еще пять случаев тромбоза после прививки AstraZeneca

09:17 06.05.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) сообщила, что зафиксировала пять новых случаев тромбоза, вероятно, связанных с вакцинацией препаратом компании AstraZeneca, всего число таких случаев достигло 11.
"Пять дополнительных сообщений о тромбах и низком уровне тромбоцитов были оценены как тромбоз с синдромом пониженного содержания тромбоцитов в крови (TTS), вероятно, связанный с вакциной AstraZeneca COVID-19... Таким образом, общее число австралийских отчетов о TTS после вакцинации AstraZeneca COVID-19 достигло 11", - говорится в заявлении TGA.
По данным на 2 мая, в Австралии было введено примерно 1,4 миллиона доз вакцины AstraZeneca.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19AstraZenecaАвстралияВ мире
 
 
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