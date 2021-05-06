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В Австралии выявили еще пять случаев тромбоза после прививки AstraZeneca

В Австралии выявили еще пять случаев тромбоза после прививки AstraZeneca

Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) сообщила, что зафиксировала пять новых случаев тромбоза, вероятно, связанных с вакцинацией препаратом... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T09:17

2021-05-06T09:17

2021-05-06T09:17

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

astrazeneca

австралия

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) сообщила, что зафиксировала пять новых случаев тромбоза, вероятно, связанных с вакцинацией препаратом компании AstraZeneca, всего число таких случаев достигло 11."Пять дополнительных сообщений о тромбах и низком уровне тромбоцитов были оценены как тромбоз с синдромом пониженного содержания тромбоцитов в крови (TTS), вероятно, связанный с вакциной AstraZeneca COVID-19... Таким образом, общее число австралийских отчетов о TTS после вакцинации AstraZeneca COVID-19 достигло 11", - говорится в заявлении TGA.По данным на 2 мая, в Австралии было введено примерно 1,4 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

австралия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, astrazeneca , австралия, в мире