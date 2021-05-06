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Названы приложения в смартфоне, ворующие ваш трафик
Названы приложения в смартфоне, ворующие ваш трафик
Некоторые приложения в смартфоне получают в фоновом режиме обновления данные пользователей, используя их для монетизации. Порой данных о нас разработчикам... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T01:11
2021-05-06T01:11
россия
технологии
общество
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Некоторые приложения в смартфоне получают в фоновом режиме обновления данные пользователей, используя их для монетизации. Порой данных о нас разработчикам поступает гораздо больше, чем мы разрешили, и это, помимо нарушения конфиденциальности, "съедает" трафик, рассказал агентству "Прайм" заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим. "Есть два типа мобильных приложений: одни действуют в легитимном поле, другие являются вредоносными и воруют данные и трафик. Первый тип можно распознать, читая политику конфиденциальности, которую приложения предоставляют, а затем просят согласовать на старте использования программы", - говорит эксперт. Вредоносные приложения могут "заселиться" на ваш смартфон самостоятельно, особенно если вы скачиваете данные из запрещенных или непроверенных источников. Чтобы приложение перестало воровать трафик, надо понять, что вы сами им разрешили, а что они делают не вполне законно. Затем следует отказаться от установки программ из сомнительных источников и приобрести антивирус. И, наконец, с утечкой части трафика и личных данных стоит смириться, поскольку это делают и официальные приложения, заключил Косарим.
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россия, технологии, общество

Названы приложения в смартфоне, ворующие ваш трафик

01:11 06.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Некоторые приложения в смартфоне получают в фоновом режиме обновления данные пользователей, используя их для монетизации. Порой данных о нас разработчикам поступает гораздо больше, чем мы разрешили, и это, помимо нарушения конфиденциальности, "съедает" трафик, рассказал агентству "Прайм" заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим.
"Есть два типа мобильных приложений: одни действуют в легитимном поле, другие являются вредоносными и воруют данные и трафик. Первый тип можно распознать, читая политику конфиденциальности, которую приложения предоставляют, а затем просят согласовать на старте использования программы", - говорит эксперт.
Девушка в лесу - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 02:15
Назван секретный метод ускорения смартфона
Вредоносные приложения могут "заселиться" на ваш смартфон самостоятельно, особенно если вы скачиваете данные из запрещенных или непроверенных источников.
Чтобы приложение перестало воровать трафик, надо понять, что вы сами им разрешили, а что они делают не вполне законно. Затем следует отказаться от установки программ из сомнительных источников и приобрести антивирус. И, наконец, с утечкой части трафика и личных данных стоит смириться, поскольку это делают и официальные приложения, заключил Косарим.
 
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