https://ria.ru/20210506/t-34-1731300279.html
В полной боевой готовности: фронтовик-механик проверил танк Т-34
В полной боевой готовности: фронтовик-механик проверил танк Т-34
Перед Днем Победы танк Т-34 сняли с постамента памятника трудовому подвигу рабочих-металлургов в Новокузнецке и отправили на техосмотр.
2021-05-06T14:26
2021-05-06T14:26
2021-05-06T14:26
видео
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Состояние боевой машины проверил ветеран Великой Отечественной войны, механик Т-34 Николай Иванович Нефедов. Он водил и обслуживал такой танк пять лет. После осмотра 95-летний фронтовик подтвердил полную боевую готовность легендарной машины.
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В полной боевой готовности: фронтовик-механик проверил танк Т-34
Перед Днем Победы танк Т-34 сняли с постамента памятника трудовому подвигу рабочих-металлургов в Новокузнецке и отправили на техосмотр. Состояние боевой машины проверил ветеран Великой Отечественной войны, механик Т-34 Николай Иванович Нефедов. Он водил и обслуживал такой танк пять лет. После осмотра 95-летний фронтовик подтвердил полную боевую готовность легендарной машины.
2021-05-06T14:26
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PT1M44S
РИА Новости
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видео, видео
В полной боевой готовности: фронтовик-механик проверил танк Т-34
Перед Днем Победы танк Т-34 сняли с постамента памятника трудовому подвигу рабочих-металлургов в Новокузнецке и отправили на техосмотр.
2021-05-06T14:26
true
PT1M44S
В полной боевой готовности: фронтовик-механик проверил танк Т-34
Перед Днем Победы танк Т-34 сняли с постамента памятника трудовому подвигу рабочих-металлургов в Новокузнецке и отправили на техосмотр.