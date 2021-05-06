https://ria.ru/20210506/t-34-1731300279.html

В полной боевой готовности: фронтовик-механик проверил танк Т-34

В полной боевой готовности: фронтовик-механик проверил танк Т-34

Перед Днем Победы танк Т-34 сняли с постамента памятника трудовому подвигу рабочих-металлургов в Новокузнецке и отправили на техосмотр.

2021-05-06T14:26

2021-05-06T14:26

2021-05-06T14:26

видео

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Состояние боевой машины проверил ветеран Великой Отечественной войны, механик Т-34 Николай Иванович Нефедов. Он водил и обслуживал такой танк пять лет. После осмотра 95-летний фронтовик подтвердил полную боевую готовность легендарной машины.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В полной боевой готовности: фронтовик-механик проверил танк Т-34 Перед Днем Победы танк Т-34 сняли с постамента памятника трудовому подвигу рабочих-металлургов в Новокузнецке и отправили на техосмотр. Состояние боевой машины проверил ветеран Великой Отечественной войны, механик Т-34 Николай Иванович Нефедов. Он водил и обслуживал такой танк пять лет. После осмотра 95-летний фронтовик подтвердил полную боевую готовность легендарной машины. 2021-05-06T14:26 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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