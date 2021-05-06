https://ria.ru/20210506/starship-1731251949.html

Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе

Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе

Прототип корабля Starship SN15 компании SpaceX Илона Маска успешно завершил испытательный полет, приземлившись в американском штате Техас, трансляция велась на... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T01:59

2021-05-06T01:59

2021-05-06T02:09

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Прототип корабля Starship SN15 компании SpaceX Илона Маска успешно завершил испытательный полет, приземлившись в американском штате Техас, трансляция велась на Youtube-канале компании.Испытания Starship SN15 были отменены в конце апреля из-за плохих погодных условий. Ранее в этом году три испытания прототипов корабля завершались неудачами."Посадка произведена в штатном режиме!" - заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter.Ранее он отмечал, что SN15 - это прототип с более усовершенствованными дизайном, программным обеспечением и двигателем.Прототип SN11 взорвался в ходе испытаний в американском штате Техас 30 марта. Эта неудача стала уже третьей при испытаниях в 2021 году. Прототип SN10 взорвался спустя несколько минут после посадки в ходе испытаний в начале марта, до этого в феврале взорвался прототип корабля SN9 после тестового подъема на высоту 10 километров.SpaceX, которая по контракту с НАСА выполняет пилотируемые полеты на МКС на своем новейшем корабле Crew Dragon, строит многоразовый корабль Starship для пилотируемых полетов за пределы земной орбиты.

https://ria.ru/20210427/luna-1730074326.html

https://ria.ru/20210425/peregovory-1729815664.html

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космос - риа наука, наса, spacex, техас