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Наука
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Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе
Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе
Прототип корабля Starship SN15 компании SpaceX Илона Маска успешно завершил испытательный полет, приземлившись в американском штате Техас, трансляция велась на... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T01:59
2021-05-06T02:09
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Прототип корабля Starship SN15 компании SpaceX Илона Маска успешно завершил испытательный полет, приземлившись в американском штате Техас, трансляция велась на Youtube-канале компании.Испытания Starship SN15 были отменены в конце апреля из-за плохих погодных условий. Ранее в этом году три испытания прототипов корабля завершались неудачами."Посадка произведена в штатном режиме!" - заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter.Ранее он отмечал, что SN15 - это прототип с более усовершенствованными дизайном, программным обеспечением и двигателем.Прототип SN11 взорвался в ходе испытаний в американском штате Техас 30 марта. Эта неудача стала уже третьей при испытаниях в 2021 году. Прототип SN10 взорвался спустя несколько минут после посадки в ходе испытаний в начале марта, до этого в феврале взорвался прототип корабля SN9 после тестового подъема на высоту 10 километров.SpaceX, которая по контракту с НАСА выполняет пилотируемые полеты на МКС на своем новейшем корабле Crew Dragon, строит многоразовый корабль Starship для пилотируемых полетов за пределы земной орбиты.
https://ria.ru/20210427/luna-1730074326.html
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космос - риа наука, наса, spacex, техас

Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе

01:59 06.05.2021 (обновлено: 02:09 06.05.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Прототип корабля Starship SN15 компании SpaceX Илона Маска успешно завершил испытательный полет, приземлившись в американском штате Техас, трансляция велась на Youtube-канале компании.
Испытания Starship SN15 были отменены в конце апреля из-за плохих погодных условий. Ранее в этом году три испытания прототипов корабля завершались неудачами.
"Посадка произведена в штатном режиме!" - заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter.
Ранее он отмечал, что SN15 - это прототип с более усовершенствованными дизайном, программным обеспечением и двигателем.
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Прототип SN11 взорвался в ходе испытаний в американском штате Техас 30 марта. Эта неудача стала уже третьей при испытаниях в 2021 году. Прототип SN10 взорвался спустя несколько минут после посадки в ходе испытаний в начале марта, до этого в феврале взорвался прототип корабля SN9 после тестового подъема на высоту 10 километров.
SpaceX, которая по контракту с НАСА выполняет пилотируемые полеты на МКС на своем новейшем корабле Crew Dragon, строит многоразовый корабль Starship для пилотируемых полетов за пределы земной орбиты.
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