Руденя: открытие новой станции привлечет туристов на Ржевский мемориал
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРжевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области
ТВЕРЬ, 6 мая – РИА Новости. Железнодорожная станция "Ржевский мемориал" открылась в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Первый регулярный рейс из Москвы до новой станции в четверг совершил поезд "Ласточка". На нем в Ржев в числе первых пассажиров приехали ветераны Великой Отечественной войны.
"Станция создана по предложению ветеранов. За три месяца построен новый, современный инфраструктурный объект. Это возможность привлечь гостей из столицы, иностранных туристов. Уверен, Ржевский мемориал Советскому солдату будет в сердце каждого россиянина", - сказал на церемонии открытия станции губернатор Тверской области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
Станция "Ржевский мемориал" создана на участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево, в 2,5 километрах от мемориала. Общая протяженность маршрута от Москвы до станции составляет 241 километр. Ежедневно по маршруту будут следовать две пары поездов "Ласточка". Сейчас время поездки занимает около 4,5 часа в одну сторону. В будущем планируется электрификация ветки, благодаря чему время в пути значительно сократится. Поезда делают остановки на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский.
"Мы открываем уникальную станцию. Важно, что это происходит в преддверии Дня Победы. Теперь будем работать над тем, чтобы сократить время в пути, чтобы как можно больше жителей страны могли приехать на Ржевский мемориал и прикоснуться к уникальной истории России", - сказал на церемонии генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.
Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года. На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших подо Ржевом защитников Отечества. Со дня открытия Ржевский мемориал посетили более 700 тысяч человек.