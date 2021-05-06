https://ria.ru/20210506/stantsiya-1731304139.html

Руденя: открытие новой станции привлечет туристов на Ржевский мемориал

Руденя: открытие новой станции привлечет туристов на Ржевский мемориал

Железнодорожная станция "Ржевский мемориал" открылась в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T14:54

2021-05-06T14:54

2021-05-06T14:54

тверская область

игорь руденя

ржд

тверская область

ржев

общество

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ТВЕРЬ, 6 мая – РИА Новости. Железнодорожная станция "Ржевский мемориал" открылась в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Первый регулярный рейс из Москвы до новой станции в четверг совершил поезд "Ласточка". На нем в Ржев в числе первых пассажиров приехали ветераны Великой Отечественной войны. Станция "Ржевский мемориал" создана на участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево, в 2,5 километрах от мемориала. Общая протяженность маршрута от Москвы до станции составляет 241 километр. Ежедневно по маршруту будут следовать две пары поездов "Ласточка". Сейчас время поездки занимает около 4,5 часа в одну сторону. В будущем планируется электрификация ветки, благодаря чему время в пути значительно сократится. Поезда делают остановки на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский."Мы открываем уникальную станцию. Важно, что это происходит в преддверии Дня Победы. Теперь будем работать над тем, чтобы сократить время в пути, чтобы как можно больше жителей страны могли приехать на Ржевский мемориал и прикоснуться к уникальной истории России", - сказал на церемонии генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров. Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года. На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших подо Ржевом защитников Отечества. Со дня открытия Ржевский мемориал посетили более 700 тысяч человек.

https://ria.ru/20210303/godovschina-1599806067.html

тверская область

ржев

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игорь руденя, ржд, тверская область, ржев, общество