https://ria.ru/20210506/sport-1731262372.html

Эксперты дали совет, как начать заниматься спортом утром

Эксперты дали совет, как начать заниматься спортом утром

Россиянам, желающим начать заниматься спортом, стоит подумать об утренней зарядке - она не займет много времени, а приготовить нужный инвентарь и завтрак можно... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T08:41

2021-05-06T08:41

2021-05-06T08:41

стиль жизни

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россиянам, желающим начать заниматься спортом, стоит подумать об утренней зарядке - она не займет много времени, а приготовить нужный инвентарь и завтрак можно с вечера, рассказали РИА Новости эксперты компаний "СберУслуги" и "СберЗдоровье". При этом необходимо выбрать вид спорта, который нравится, перед занятиями высыпаться, а для большей мотивации - найти напарника.Перед занятием спортом стоит высыпаться: достаточное количество энергии человек получает за семь - девять часов сна. Если для того, чтобы выспаться, нужно серьезно изменить график сна, то сначала следует придерживаться более коротких утренних нагрузок и постепенно увеличивать их длительность. При этом не стоит заставлять организм испытывать стресс: вместо того, чтобы начинать сразу очень рано, лучше постепенно менять момент старта."Во время зарядки рекомендуется выполнять разминочные упражнения на крупные суставы (плечевые, тазобедренные, коленные, голеностопные) и основные группы мышц. Начинать можно даже в постели, например, подтягивать колени к грудной клетке или поворачивать верхнюю часть туловища вправо и влево, сидя на краю кровати", - советуют эксперты.Для получения эффекта от зарядки в виде профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, некоторых онкологических заболеваний рекомендуется 150-300 минут физической активности в неделю. Поэтому идеальным вариантом будет, если зарядка станет полноценной разминкой перед, к примеру, быстрой ходьбой утром, бегом, велосипедной прогулкой или полноценной тренировкой.Если после утренней зарядки есть планы перейти к более активной тренировке, то стоит перед этим выпить воды, чашку кофе или позавтракать легким блюдом со сложными углеводами, например цельнозерновым хлебцем или кашей. Однако важно не переедать перед тренировкой, так как при поступлении большого количества еды в желудок мозг тормозит другие процессы, чтобы сохранить энергию на переваривание, отсюда возникает сонливость. Во время тренировок важно не забывать пить воду, чтобы в первую очередь облегчить движение крови к тем участкам, которые испытывают в этот момент нагрузку, - сердцу и скелетным мышцам.Готовиться к утренним занятиям спортом стоит заранее. Если подготовить тренировочное снаряжение, спортивную форму и завтрак с вечера, это сэкономит время на сборы утром, смотивирует вылезти из кровати и попытаться начать день правильно.Эксперты советуют выбрать вид спорта, который нравится, тогда будет намного проще встать с постели. Наконец, стоит найти напарника. "Это заставит вас относиться к утренней разминке более ответственно. А чтобы повысить ставки, договоритесь о "наказании", если вы проспите или откажетесь от тренировки. Например, следующий смузи за ваш счет", - заключили они.

https://ria.ru/20210506/prazdnik-1731261721.html

https://ria.ru/20210411/dieta-1727739871.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, общество