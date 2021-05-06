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МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем
МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем
Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух над Чукотским морем, чтобы сопроводить американский самолет-разведчик RC-135 от границы. Об этом сообщили в... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T07:43
2021-05-06T09:29
россия
чукотское море
миг-31
сша
безопасность
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух над Чукотским морем, чтобы сопроводить американский самолет-разведчик RC-135 от границы. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны).Военные уточнили, что после разворота иностранного военного самолета МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования."Нарушения государственной границы не допущено", — говорится в сообщении центра.Активность в воздушном пространстве вблизи рубежей России постоянно растет. Так, в 2020-м специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов объектов.МиГ-31 — истребитель-перехватчик, способный развивать скорость до трех скоростей звука. Самолет может нести четыре дальнобойные ракеты класса "воздух — воздух" Р-33.
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россия, чукотское море, миг-31, сша, безопасность

МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем

07:43 06.05.2021 (обновлено: 09:29 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух над Чукотским морем, чтобы сопроводить американский самолет-разведчик RC-135 от границы. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны).
Военные уточнили, что после разворота иностранного военного самолета МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.
"Нарушения государственной границы не допущено", — говорится в сообщении центра.
Активность в воздушном пространстве вблизи рубежей России постоянно растет. Так, в 2020-м специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов объектов.
МиГ-31 — истребитель-перехватчик, способный развивать скорость до трех скоростей звука. Самолет может нести четыре дальнобойные ракеты класса "воздух — воздух" Р-33.
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РоссияЧукотское мореМиГ-31СШАБезопасность
 
 
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