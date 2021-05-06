https://ria.ru/20210506/soprovozhdenie-1731258732.html

МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем

МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем

Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух над Чукотским морем, чтобы сопроводить американский самолет-разведчик RC-135 от границы. Об этом сообщили в... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T07:43

2021-05-06T07:43

2021-05-06T09:29

россия

чукотское море

миг-31

сша

безопасность

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух над Чукотским морем, чтобы сопроводить американский самолет-разведчик RC-135 от границы. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны).Военные уточнили, что после разворота иностранного военного самолета МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования."Нарушения государственной границы не допущено", — говорится в сообщении центра.Активность в воздушном пространстве вблизи рубежей России постоянно растет. Так, в 2020-м специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов объектов.МиГ-31 — истребитель-перехватчик, способный развивать скорость до трех скоростей звука. Самолет может нести четыре дальнобойные ракеты класса "воздух — воздух" Р-33.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/su-27-1597887556.html

россия

чукотское море

сша

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2021

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россия, чукотское море, миг-31, сша, безопасность