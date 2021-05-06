https://ria.ru/20210506/siriya-1731256061.html

Посольство России напомнило о незаконном военном присутствии США в Сирии

Посольство России напомнило о незаконном военном присутствии США в Сирии

Посольство России в Вашингтоне в ответ на обвинение в адрес Москвы со стороны Пентагона в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии напомнило, что... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T06:15

2021-05-06T06:15

2021-05-06T15:20

война в сирии

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сирия

сша

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне в ответ на обвинение в адрес Москвы со стороны Пентагона в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии напомнило, что американское военное присутствие в САР является незаконным.Ранее во вторник Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Бывший президент США Дональд Трамп еще до избрания в 2016 году обещал вывести войска из страны, а в декабре 2018-го объявил об этом. Однако затем он принял решение оставить часть военных для охраны нефтяных месторождений, доходы от которых частично поступают союзным США "Сирийским демократическим силам". Официальные власти Сирии считают эти действия оккупацией.Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости в октябре прошлого года заявлял, что если США и Турция не уйдут из Сирии после уничтожения террористов, то сирийцы начнут народное восстание.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210429/terroristy-1730412293.html

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россия, сирия, сша, в мире