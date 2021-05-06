Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210506/siriya-1731256061.html
Посольство России напомнило о незаконном военном присутствии США в Сирии
Посольство России напомнило о незаконном военном присутствии США в Сирии
Посольство России в Вашингтоне в ответ на обвинение в адрес Москвы со стороны Пентагона в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии напомнило, что... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T06:15
2021-05-06T15:20
война в сирии
россия
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564619988_0:87:3334:1962_1920x0_80_0_0_893709f0487f1d00c0c4c0b5634b11ee.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне в ответ на обвинение в адрес Москвы со стороны Пентагона в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии напомнило, что американское военное присутствие в САР является незаконным.Ранее во вторник Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Бывший президент США Дональд Трамп еще до избрания в 2016 году обещал вывести войска из страны, а в декабре 2018-го объявил об этом. Однако затем он принял решение оставить часть военных для охраны нефтяных месторождений, доходы от которых частично поступают союзным США "Сирийским демократическим силам". Официальные власти Сирии считают эти действия оккупацией.Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости в октябре прошлого года заявлял, что если США и Турция не уйдут из Сирии после уничтожения террористов, то сирийцы начнут народное восстание.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210429/terroristy-1730412293.html
россия
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564619988_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_ce472a4e63cac6037bd9329b66dac78d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сирия, сша, в мире

Посольство России напомнило о незаконном военном присутствии США в Сирии

06:15 06.05.2021 (обновлено: 15:20 06.05.2021)
 
© AP PhotoВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне в ответ на обвинение в адрес Москвы со стороны Пентагона в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии напомнило, что американское военное присутствие в САР является незаконным.
Ранее во вторник Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии.

"Мы бы хотели напомнить: американское военное присутствие в Сирии в первую очередь является незаконным. Поэтому у США нет какого-либо права критиковать законные действия Вооруженных сил Российской Федерации, которые действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Бывший президент США Дональд Трамп еще до избрания в 2016 году обещал вывести войска из страны, а в декабре 2018-го объявил об этом. Однако затем он принял решение оставить часть военных для охраны нефтяных месторождений, доходы от которых частично поступают союзным США "Сирийским демократическим силам". Официальные власти Сирии считают эти действия оккупацией.
Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости в октябре прошлого года заявлял, что если США и Турция не уйдут из Сирии после уничтожения террористов, то сирийцы начнут народное восстание.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 04:47
Байден заявил, что террористы еще присутствуют в Йемене, Сирии и Сомали
 
Война в СирииРоссияСирияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Блинкен назвал визит в Киев продуктивным
03:17Врач объяснил, на что указывают холодные руки
03:11NYT: США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины J&J от коронавируса
03:08Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
03:05В ЛНР не ожидают наступления украинских силовиков в ближайшее время
02:27В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
02:11Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом
02:01В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ
01:52Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница
01:34"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии
01:33Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
01:30Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море
01:20Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
01:03Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами
00:58Беспилотник ОБСЕ вновь аварийно приземлился в Донбассе из-за помех
00:48В Москве перекроют ряд улиц для подготовки к Параду Победы
00:44На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы
00:40Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше
00:34Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
00:27Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
Лента новостейМолния