https://ria.ru/20210506/siloviki-1731269352.html

Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T09:48

2021-05-06T09:48

2021-05-06T09:48

ситуация в днр и лнр

донбасс

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украина

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило семь", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатометы и стрелковое оружие, также по территории республики было выпущено 39 мин калибром 120 и 82 миллиметра.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210506/blinken-1731259754.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире