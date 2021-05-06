https://ria.ru/20210506/sigarety-1731311190.html

В Госдуме оценили вероятность запрета жидкостей для электронных сигарет

В Госдуме оценили вероятность запрета жидкостей для электронных сигарет

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT информацию о возможном введении в России запрета на... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:39

2021-05-06T15:39

2021-05-06T16:18

россия

николай говорин

здоровье - общество

госдума рф

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT информацию о возможном введении в России запрета на использование жидкостей для электронных сигарет.Депутат отметил, что важно иметь комплексный подход к решению проблемы курения, так как, помимо обычных сигарет, популярны и различные заменители. По его словам, в никотиносодержащих веществах и электронных сигаретах могут находиться опасные вещества, которые наносят дополнительный вред здоровью."Мы эти планы обсуждали на регулярных заседаниях нашей рабочей группы, которая в комитете по охране здоровья существует, и я абсолютно согласен, что эти меры необходимо реализовывать. Механизм <...> может быть разный: часть мер будет реализована в том числе через призму изменения федерального законодательства... Также могут быть какие-то подзаконные акты или иные нормативно-правовые документы", — резюмировал депутат.Ранее правительство утвердило план мероприятий по применению антитабачной концепции. В числе прочего предлагается запретить ароматизаторы, красители и усиливающие зависимость добавки в никотиносодержащих изделиях. Это коснется и жидкостей для электронных сигарет.

https://ria.ru/20210309/kurenie-1600509975.html

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россия, николай говорин, здоровье - общество, госдума рф, правительство рф, общество