https://ria.ru/20210506/shestvie-1731340574.html

В Грузии состоится шествие "Бессмертный полк", несмотря на пандемию

В Грузии состоится шествие "Бессмертный полк", несмотря на пандемию

Шествие "Бессмертный полк" памяти солдат, павших в Великой Отечественной войне, пройдет в Тбилиси и других городах Грузии 9 мая с учетом реалий пандемии... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T20:34

2021-05-06T20:34

2021-05-06T20:42

бессмертный полк

день победы

тбилиси

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 6 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" памяти солдат, павших в Великой Отечественной войне, пройдет в Тбилиси и других городах Грузии 9 мая с учетом реалий пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба общественной организации "Бессмертный полк Грузии"."Шествие... пройдет во многих населенных пунктах Грузии. Акция "Бессмертного полка Грузии", приуроченная к 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне... будет проведена с учетом новых правил: при возложении цветов к памятникам необходимо соблюдение социальной дистанции", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Тбилиси шествие начнется в 10.00 (09.00 мск) в парке Победы.В Грузии 9 мая является выходным днем, в эту дату представители руководства страны возлагают цветы к памятнику Неизвестному солдату в центральном парке Тбилиси в присутствуют ветеранов и членов их семей. Вместе с тем в стране действует "Хартия свободы", которая запрещает использование коммунистической, в том числе советской символики во время публичных мероприятий.

https://ria.ru/20210506/polk-1731315218.html

тбилиси

грузия

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бессмертный полк, день победы, тбилиси, грузия, в мире