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В Грузии состоится шествие "Бессмертный полк", несмотря на пандемию
В Грузии состоится шествие "Бессмертный полк", несмотря на пандемию
Шествие "Бессмертный полк" памяти солдат, павших в Великой Отечественной войне, пройдет в Тбилиси и других городах Грузии 9 мая с учетом реалий пандемии... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T20:34
2021-05-06T20:42
бессмертный полк
день победы
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 6 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" памяти солдат, павших в Великой Отечественной войне, пройдет в Тбилиси и других городах Грузии 9 мая с учетом реалий пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба общественной организации "Бессмертный полк Грузии"."Шествие... пройдет во многих населенных пунктах Грузии. Акция "Бессмертного полка Грузии", приуроченная к 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне... будет проведена с учетом новых правил: при возложении цветов к памятникам необходимо соблюдение социальной дистанции", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Тбилиси шествие начнется в 10.00 (09.00 мск) в парке Победы.В Грузии 9 мая является выходным днем, в эту дату представители руководства страны возлагают цветы к памятнику Неизвестному солдату в центральном парке Тбилиси в присутствуют ветеранов и членов их семей. Вместе с тем в стране действует "Хартия свободы", которая запрещает использование коммунистической, в том числе советской символики во время публичных мероприятий.
https://ria.ru/20210506/polk-1731315218.html
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бессмертный полк, день победы, тбилиси, грузия, в мире

В Грузии состоится шествие "Бессмертный полк", несмотря на пандемию

20:34 06.05.2021 (обновлено: 20:42 06.05.2021)
 
© Sputnik / Алекс Шламов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у филиала Банка Грузии в тбилисском районе Авлабари, где вооруженный мужчина захватил в заложники посетителей
Сотрудники полиции у филиала Банка Грузии в тбилисском районе Авлабари, где вооруженный мужчина захватил в заложники посетителей - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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ТБИЛИСИ, 6 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" памяти солдат, павших в Великой Отечественной войне, пройдет в Тбилиси и других городах Грузии 9 мая с учетом реалий пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба общественной организации "Бессмертный полк Грузии".
"Шествие... пройдет во многих населенных пунктах Грузии. Акция "Бессмертного полка Грузии", приуроченная к 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне... будет проведена с учетом новых правил: при возложении цветов к памятникам необходимо соблюдение социальной дистанции", - говорится в сообщении.
Патриотическая акция Бессмертный полк в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
16:20
В Ташкенте отменили шествие "Бессмертного полка"
Отмечается, что в Тбилиси шествие начнется в 10.00 (09.00 мск) в парке Победы.
В Грузии 9 мая является выходным днем, в эту дату представители руководства страны возлагают цветы к памятнику Неизвестному солдату в центральном парке Тбилиси в присутствуют ветеранов и членов их семей. Вместе с тем в стране действует "Хартия свободы", которая запрещает использование коммунистической, в том числе советской символики во время публичных мероприятий.
 
Бессмертный полкДень ПобедыТбилисиГрузияВ мире
 
 
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