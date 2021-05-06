https://ria.ru/20210506/rossiya-1731348838.html
Чешская туристка рассказала, что ее больше всего поразило в России
Чешская туристка рассказала, что ее больше всего поразило в России
Туристка из Чехии Йолана Седлачкова рассказала о впечатлениях от поездки в Россию. Ее цитирует журнал Reflex. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T22:02
2021-05-06T22:02
2021-05-06T22:17
россия
река лена
байкал
юнеско
чехия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Туристка из Чехии Йолана Седлачкова рассказала о впечатлениях от поездки в Россию. Ее цитирует журнал Reflex.Путешественница отметила, что морозы обычно порождают настоящий хаос в Центральной Европе. Однако в Сибири они превращают труднодоступные места в многолюдные благодаря ледовым дорогам или зимникам. Несколько таких путей ведут через озеро Байкал.Оказавшись на озере, чешская туристка восхитилась красотой и прозрачностью льда под ногами. Переплетения трещин и россыпи пузырьков показались ей "удивительным зрелищем".После Байкала путешественница отправилась к Змеиной бухте, где бьет один из самых теплых термальных источников на Байкале (38,5-45 градусов). "Там купаются в двух деревянных ваннах, размещенных прямо на пляже под открытым небом. Мы согрелись до самых костей. Из воды поднимался пар, который тут же замерзал у нас на волосах. После купания вылезать из ванны на удивление было не так неприятно, как забираться в нее", — отметила Седлачкова.Затем туристка повернула к глухой деревушке Давша, окруженной девственной природой Баргузинского национального парка, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Южнее Якутска туристка выехала на зимник на реке Лене и побывала у Ленских столбов. Ее впечатлили скальные колонны, обрамляющие реку на протяжении 40 километров."Сибирь зимой — это потрясающие впечатления. Все мне там очень близко. Я чувствую себя там как рыба в воде. Я люблю те края и большие расстояния, которые формируют характер людей и порождают невероятные истории", — заключила путешественница из Чехии.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210425/kukhnya-1729862116.html
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россия, река лена, байкал, юнеско, чехия
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Туристка из Чехии Йолана Седлачкова рассказала о впечатлениях от поездки в Россию
. Ее цитирует журнал Reflex
.
Путешественница отметила, что морозы обычно порождают настоящий хаос в Центральной Европе. Однако в Сибири они превращают труднодоступные места в многолюдные благодаря ледовым дорогам или зимникам. Несколько таких путей ведут через озеро Байкал
.
"Самое глубокое и древнее озеро на Земле притягивает внимание своей уникальной красотой и атмосферой мистики в любое время года. <…> Я уже давно мечтала увидеть Байкал в таком необычайном виде и проехать на собственном автомобиле от одного берега до другого", — написала Седлачкова.
Оказавшись на озере, чешская туристка восхитилась красотой и прозрачностью льда под ногами. Переплетения трещин и россыпи пузырьков показались ей "удивительным зрелищем".
После Байкала путешественница отправилась к Змеиной бухте, где бьет один из самых теплых термальных источников на Байкале (38,5-45 градусов).
"Там купаются в двух деревянных ваннах, размещенных прямо на пляже под открытым небом. Мы согрелись до самых костей. Из воды поднимался пар, который тут же замерзал у нас на волосах. После купания вылезать из ванны на удивление было не так неприятно, как забираться в нее", — отметила Седлачкова.
Затем туристка повернула к глухой деревушке Давша, окруженной девственной природой Баргузинского национального парка, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО
.
"Деревня — как будто из русской сказки. Деревянные домишки были покрыты снежными шапками, а вокруг — только бесконечные леса и чистое озеро", — говорится в статье.
Южнее Якутска
туристка выехала на зимник на реке Лене
и побывала у Ленских столбов. Ее впечатлили скальные колонны, обрамляющие реку на протяжении 40 километров.
"Сибирь зимой — это потрясающие впечатления. Все мне там очень близко. Я чувствую себя там как рыба в воде. Я люблю те края и большие расстояния, которые формируют характер людей и порождают невероятные истории", — заключила путешественница из Чехии.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>