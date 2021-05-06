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В подмосковном парке нашли тело новорожденного мальчика
В подмосковном парке нашли тело новорожденного мальчика
Следователи в Подмосковье начали проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка в одном из парков, сообщила старший помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:46
2021-05-06T11:46
2021-05-06T14:56
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Следователи в Подмосковье начали проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка в одном из парков, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.По данным следователей, 5 мая на территории парка "Мечта" в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа нашли завернутое в простыню тело новорожденного мальчика."Организовано проведение доследственной проверки", — сказала Врадий.Она добавила, что место происшествия осмотрели, а сейчас планируют проведение экспертиз.
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия