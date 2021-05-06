https://ria.ru/20210506/rebenok-1731282833.html

В подмосковном парке нашли тело новорожденного мальчика

В подмосковном парке нашли тело новорожденного мальчика

Следователи в Подмосковье начали проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка в одном из парков, сообщила старший помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:46

2021-05-06T11:46

2021-05-06T14:56

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Следователи в Подмосковье начали проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка в одном из парков, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.По данным следователей, 5 мая на территории парка "Мечта" в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа нашли завернутое в простыню тело новорожденного мальчика."Организовано проведение доследственной проверки", — сказала Врадий.Она добавила, что место происшествия осмотрели, а сейчас планируют проведение экспертиз.

https://ria.ru/20210410/mladenets-1727731496.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия