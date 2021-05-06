https://ria.ru/20210506/produkty-1731334359.html

Росстат рассказал, какие продукты подорожали больше всего за неделю

Росстат рассказал, какие продукты подорожали больше всего за неделю

Наибольший рост цен среди плодоовощной продукции в период с 27 апреля по 4 мая зафиксирован на огурцы - на 7,6% и на капусту - на 4%, следует из данных... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T19:05

2021-05-06T19:05

2021-05-06T20:06

россия

цены

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Наибольший рост цен среди плодоовощной продукции в период с 27 апреля по 4 мая зафиксирован на огурцы - на 7,6% и на капусту - на 4%, следует из данных Росстата."Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,7%, в том числе на огурцы – на 7,6%, капусту белокочанную – на 4%, картофель – на 2,5%, морковь – на 2,4%, лук репчатый – на 1,3%, помидоры – на 0,3%, яблоки – на 0,1%", - говорится в сообщении Росстата.Неделей ранее, с 20 по 26 апреля, картофель вырос в цене на 1,5%, морковь - на 2%. Репчатый лук тогда подорожал на 0,2%, свежая белокочанная капуста - на 3,6%, яблоки - на 0,2%, огурцы - на 3%. Томаты неделей ранее подешевели на 1%. В целом цены на плодоовощную продукцию на предыдущей неделе выросли на 0,7%.В свою очередь, с 20 по 26 апреля выросли цены на свинину (на 0,9%), сосиски, сардельки (на 0,7%), баранину (на 0,6%), вареную колбасу (на 0,5%), мясные консервы для детского питания и маргарин (на 0,4%), говядину, мясные консервы, мороженую рыбу, фруктово-ягодные консервы для детского питания, карамель (на 0,3%), полукопченую и варено-копченую колбасу, пастеризованное молоко, сычужные сыры, шоколадные конфеты (на 0,2%).За период с 27 апреля по 4 мая выросли цены на баранину (на 1,3%), на свинину (на 0,6%) и говядину (на 0,5%). Маргарин подорожал на 0,5%, полукопченая и варено-копченая колбаса, мороженая рыба - на 0,3%, пастеризованное молоко, сметана, черный чай – на 0,2%, вареная колбаса, стерилизованное молоко, печенье – на 0,1%.Подсолнечное масло и гречка в России в период с 27 апреля по 4 мая подорожали на 0,5%, яйца - на 0,4%, сахар - на 0,1%, куры подешевели на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.Цены на подсолнечное масло в среднем по России увеличились на 0,5%. В 26 субъектах РФ цены выросли на 0,1-0,5%, в 25 субъектах – на 0,6-3,1%, в 23 субъектах цены не изменились, а в 11 регионах снизились на 0,1-0,8%, указывает статистическое ведомство.Рост цен на гречку замедлился: с 27 апреля по 4 мая гречневая крупа-ядрица подорожала на 0,5%, неделей ранее - на 0,6%. Пшеничная мука на отчетной неделе подешевела на 0,3% (неделей ранее - на 0,1%), черный хлеб - подорожал на 0,2% (как и неделей ранее), макаронные изделия - подешевели на 0,2% (против роста на 0,1%), вермишель подорожала на 0,1% (неделей ранее не менялась в цене).Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,2% (как и на предыдущей неделе). Рис подорожал на 0,1% (как и неделей ранее), пшено - подешевело на 0,4% (за предыдущий период цены выросли на 0,2%).Цены на сахар в среднем по РФ выросли на 0,1%: в 31 субъекте - на 0,1-0,6%, в 10 субъектах – на 0,7-5,9%, в 30 регионах - не изменились, а в 14 - снизились на 0,1-1,2%, следует из отчета."Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 0,4%, в том числе в 37 субъектах Российской Федерации – на 0,1-1,0%, в 12 субъектах – на 1,1-2,0%, в 7 субъектах – на 2,1-3,9%. В 6 субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 12 субъектах цены снизились на 0,1-0,9%, в 11 субъектах – на 1-6,4%", - указывает Росстат.

https://ria.ru/20210504/grechka-1731119293.html

https://ria.ru/20210502/tseny-1730886518.html

https://ria.ru/20210430/produkty-1730599523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика