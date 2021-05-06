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Первую прививку от коронавируса сделали 13,4 миллиона россиян
Первую прививку от коронавируса сделали 13,4 миллиона россиян
Первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции в России получили 13,4 миллиона человек, обе дозы - 9,4 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:02
2021-05-06T15:02
2021-05-06T15:20
татьяна голикова
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции в России получили 13,4 миллиона человек, обе дозы - 9,4 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На сегодняшний день вакцинировано 13,4 миллиона человек первым комплектом, и 9,4 миллиона человек - вторым комплектом, то есть полностью", - сказала Голикова на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Однако в начале майских праздников, отметила она, темпы вакцинации несколько снизились.
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татьяна голикова, коронавирус в россии, россия