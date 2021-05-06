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Украинский политик назвал визит Зеленского в Польшу "полным позором"
Украинский политик назвал визит Зеленского в Польшу "полным позором"
Бывший народный депутат Украины и эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского в Варшаве. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T17:15
2021-05-06T17:52
владимир зеленский
польша
варшава
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бывший народный депутат Украины и эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского в Варшаве.Заявление Зеленского о том, что украинцы скептически относятся к международным законам, которые "без нас для нас писались", — это шпилька в адрес Варшавы, считает эксперт.Чорновил пояснил, что глава государства имел в виду Конституцию 3 мая, написанную в свое время для Речи Посполитой, когда в нее входила часть Украины."Рассказывать о том, что украинская скептичность к законодательству вызвана тем, что без нас за нас решали разные империи, — это все равно что плюнуть организаторам в глаза", — заключил политик.В понедельник президент Украины приехал в Варшаву на празднование 230-летия первой польской конституции, принятой в 1791 году. На брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский выразил надежду на решение спорных исторических вопросов.В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность на фоне дискуссий об исторических событиях. В Польше осуждают позицию Украины по героизации "ОУН-УПА"*, а также критикуют акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории этой страны.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Россия осудила это решение, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц". Героизация УПА* и возглавлявших ее Степана Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210430/otstavanie-1730638963.html
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владимир зеленский, польша, варшава, киев, украина, в мире

Украинский политик назвал визит Зеленского в Польшу "полным позором"

17:15 06.05.2021 (обновлено: 17:52 06.05.2021)
 
© Фото : Офис Президента УкраиныРабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу
Рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бывший народный депутат Украины и эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского в Варшаве.

"В целом Зеленский в Польше вел себя растерянно, не до конца адекватно, а другие присутствующие обращались с ним как с большим ребенком. <…> Произошел лишь стопроцентный позор Украины, потому что такой неподготовленности к международному мероприятию у президента еще не было", — написал политик в колонке для "Главреда".

Заявление Зеленского о том, что украинцы скептически относятся к международным законам, которые "без нас для нас писались", — это шпилька в адрес Варшавы, считает эксперт.
Чорновил пояснил, что глава государства имел в виду Конституцию 3 мая, написанную в свое время для Речи Посполитой, когда в нее входила часть Украины.
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"Рассказывать о том, что украинская скептичность к законодательству вызвана тем, что без нас за нас решали разные империи, — это все равно что плюнуть организаторам в глаза", — заключил политик.
В понедельник президент Украины приехал в Варшаву на празднование 230-летия первой польской конституции, принятой в 1791 году. На брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский выразил надежду на решение спорных исторических вопросов.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность на фоне дискуссий об исторических событиях. В Польше осуждают позицию Украины по героизации "ОУН-УПА"*, а также критикуют акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории этой страны.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Россия осудила это решение, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц". Героизация УПА* и возглавлявших ее Степана Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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