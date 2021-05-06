https://ria.ru/20210506/pozor-1731322044.html

Украинский политик назвал визит Зеленского в Польшу "полным позором"

Украинский политик назвал визит Зеленского в Польшу "полным позором"

Бывший народный депутат Украины и эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского в Варшаве. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T17:15

2021-05-06T17:15

2021-05-06T17:52

владимир зеленский

польша

варшава

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1731024354_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_9241cb84136bb105843deabb8a1df20f.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бывший народный депутат Украины и эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского в Варшаве.Заявление Зеленского о том, что украинцы скептически относятся к международным законам, которые "без нас для нас писались", — это шпилька в адрес Варшавы, считает эксперт.Чорновил пояснил, что глава государства имел в виду Конституцию 3 мая, написанную в свое время для Речи Посполитой, когда в нее входила часть Украины."Рассказывать о том, что украинская скептичность к законодательству вызвана тем, что без нас за нас решали разные империи, — это все равно что плюнуть организаторам в глаза", — заключил политик.В понедельник президент Украины приехал в Варшаву на празднование 230-летия первой польской конституции, принятой в 1791 году. На брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский выразил надежду на решение спорных исторических вопросов.В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность на фоне дискуссий об исторических событиях. В Польше осуждают позицию Украины по героизации "ОУН-УПА"*, а также критикуют акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории этой страны.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Россия осудила это решение, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц". Героизация УПА* и возглавлявших ее Степана Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210430/otstavanie-1730638963.html

https://ria.ru/20210418/polsha-1728777477.html

польша

варшава

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, польша, варшава, киев, украина, в мире