https://ria.ru/20210506/pozhar-1731322845.html

В Смоленске загорелась кровля заброшенного хлебокомбината

В Смоленске загорелась кровля заброшенного хлебокомбината

Кровля заброшенного хлебокомбината в Смоленске горит на площади 1000 квадратных метров, сообщила РИА новости представитель ГУ МЧС региона. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T17:25

2021-05-06T17:25

2021-05-06T18:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

смоленск

происшествия

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БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Кровля заброшенного хлебокомбината в Смоленске горит на площади 1000 квадратных метров, сообщила РИА новости представитель ГУ МЧС региона.По ее информации, пожар площадью около тысячи квадратных метров произошел в производственном здании давно не эксплуатируемого хлебокомбината."В 16.00 06.05.2021 пожарно-спасательные подразделения убыли по повышенному номеру вызова по заявке возгорание кровли на здании", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что внутри отдельно стоящего здания никого нет.

https://ria.ru/20210405/pozhar-1604261674.html

смоленск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), смоленск, происшествия