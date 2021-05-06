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В Смоленске загорелась кровля заброшенного хлебокомбината
В Смоленске загорелась кровля заброшенного хлебокомбината
Кровля заброшенного хлебокомбината в Смоленске горит на площади 1000 квадратных метров, сообщила РИА новости представитель ГУ МЧС региона. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T17:25
2021-05-06T18:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
смоленск
происшествия
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БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Кровля заброшенного хлебокомбината в Смоленске горит на площади 1000 квадратных метров, сообщила РИА новости представитель ГУ МЧС региона.По ее информации, пожар площадью около тысячи квадратных метров произошел в производственном здании давно не эксплуатируемого хлебокомбината."В 16.00 06.05.2021 пожарно-спасательные подразделения убыли по повышенному номеру вызова по заявке возгорание кровли на здании", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что внутри отдельно стоящего здания никого нет.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), смоленск, происшествия

В Смоленске загорелась кровля заброшенного хлебокомбината

17:25 06.05.2021 (обновлено: 18:00 06.05.2021)
 
© Фото : ГУМЧС России по Смоленской областиПожар в городе Смоленске на улице Кашена
Пожар в городе Смоленске на улице Кашена - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : ГУМЧС России по Смоленской области
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БРЯНСК, 6 мая – РИА Новости. Кровля заброшенного хлебокомбината в Смоленске горит на площади 1000 квадратных метров, сообщила РИА новости представитель ГУ МЧС региона.
По ее информации, пожар площадью около тысячи квадратных метров произошел в производственном здании давно не эксплуатируемого хлебокомбината.
"В 16.00 06.05.2021 пожарно-спасательные подразделения убыли по повышенному номеру вызова по заявке возгорание кровли на здании", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что внутри отдельно стоящего здания никого нет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СмоленскПроисшествия
 
 
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