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В Омской области полдеревни сгорело из-за лесного пожара
В Омской области полдеревни сгорело из-за лесного пожара
Двадцать пять строений, 14 из которых - жилые дома, сгорели в четверг в деревне Каракуль Большереченского района Омской области, огонь пришёл через лес из... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T17:01
2021-05-06T18:11
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омск
большереченский район
происшествия
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ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Двадцать пять строений, 14 из которых - жилые дома, сгорели в четверг в деревне Каракуль Большереченского района Омской области, огонь пришёл через лес из соседнего района, пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС по Омской области.Смог накрыл Омск в четверг после полудня из-за горящей сухой травы и леса на площади 10 гектаров, отдельные очаги пожаров фиксируются на территории региона. Возгораниям способствует жаркая погода и ветер - по данным Гидрометеоцентра, 6 мая в Омске плюс 25 градусов, северо-западный ветер 4 метра в секунду порывами до 12 метров в секунду, при низкой влажности - всего 30%.Крупный пожар произошёл в деревне Каракуль Большереченского района Омской области, что в 150 километрах от Омска, где, по данным МЧС, было 33 жилых дома. В четверг огонь уничтожил половину из них."По оперативным данным, огонь уничтожил в деревне Каракуль 25 строений, из них один продуктовый магазин, 14 жилых домов, 10 строений. Сейчас пожарно-спасательные подразделения работают на ликвидации возгорания… Готов пункт временного размещения (ПВР) на 38 мест в гостинице "Русь" в районном посёлке Большеречье. Пока из жителей никто не изъявил желание направиться в ПВР", - приводится цитата начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области Юлии Дойниковой.Пожар в деревне Каракуль начался в 13.15 по местному времени (10.15 мск). На место, где сначала горели два дома, прибыли две пожарных машины. Локализовать огонь в деревне удалось только к 18.44 местного времени (15.44 мск)."Пламя из-за порывистого ветра стремительно распространялось. Наблюдалось сильное задымление. Силы и средства реагирования в кратчайшие сроки были увеличены. От МЧС России привлечено восемь единиц техники и 15 человек личного состава", - отмечается в сообщении министерства.Огонь пришел со стороны соседнего Колосовского района через лес и болотистую местность с камышом, которая находится рядом с домами и зданиями деревни. Прокуратура Омской области сообщила о начале проверки. "Устанавливаются причины и обстоятельства пожара, оценивается причиненный материальный ущерб... на место происшествия выехал прокурор района Виталий Петряков", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, большереченский район, происшествия

В Омской области полдеревни сгорело из-за лесного пожара

17:01 06.05.2021 (обновлено: 18:11 06.05.2021)
 
© Фото : ГУМЧС России по Омской областиПожар в деревне Каракуль Большереченского района Омской области
Пожар в деревне Каракуль Большереченского района Омской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : ГУМЧС России по Омской области
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ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Двадцать пять строений, 14 из которых - жилые дома, сгорели в четверг в деревне Каракуль Большереченского района Омской области, огонь пришёл через лес из соседнего района, пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС по Омской области.
Смог накрыл Омск в четверг после полудня из-за горящей сухой травы и леса на площади 10 гектаров, отдельные очаги пожаров фиксируются на территории региона. Возгораниям способствует жаркая погода и ветер - по данным Гидрометеоцентра, 6 мая в Омске плюс 25 градусов, северо-западный ветер 4 метра в секунду порывами до 12 метров в секунду, при низкой влажности - всего 30%.
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Крупный пожар произошёл в деревне Каракуль Большереченского района Омской области, что в 150 километрах от Омска, где, по данным МЧС, было 33 жилых дома. В четверг огонь уничтожил половину из них.
"По оперативным данным, огонь уничтожил в деревне Каракуль 25 строений, из них один продуктовый магазин, 14 жилых домов, 10 строений. Сейчас пожарно-спасательные подразделения работают на ликвидации возгорания… Готов пункт временного размещения (ПВР) на 38 мест в гостинице "Русь" в районном посёлке Большеречье. Пока из жителей никто не изъявил желание направиться в ПВР", - приводится цитата начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области Юлии Дойниковой.
Пожар в деревне Каракуль начался в 13.15 по местному времени (10.15 мск). На место, где сначала горели два дома, прибыли две пожарных машины. Локализовать огонь в деревне удалось только к 18.44 местного времени (15.44 мск).
© Фото : ГУМЧС России по Омской областиПожар в деревне Каракуль Большереченского района Омской области
Пожар в деревне Каракуль Большереченского района Омской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : ГУМЧС России по Омской области
Пожар в деревне Каракуль Большереченского района Омской области
"Пламя из-за порывистого ветра стремительно распространялось. Наблюдалось сильное задымление. Силы и средства реагирования в кратчайшие сроки были увеличены. От МЧС России привлечено восемь единиц техники и 15 человек личного состава", - отмечается в сообщении министерства.
Огонь пришел со стороны соседнего Колосовского района через лес и болотистую местность с камышом, которая находится рядом с домами и зданиями деревни. Прокуратура Омской области сообщила о начале проверки. "Устанавливаются причины и обстоятельства пожара, оценивается причиненный материальный ущерб... на место происшествия выехал прокурор района Виталий Петряков", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
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