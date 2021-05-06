https://ria.ru/20210506/pozhar-1731320562.html

В Омской области полдеревни сгорело из-за лесного пожара

В Омской области полдеревни сгорело из-за лесного пожара

Двадцать пять строений, 14 из которых - жилые дома, сгорели в четверг в деревне Каракуль Большереченского района Омской области, огонь пришёл через лес из... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T17:01

2021-05-06T17:01

2021-05-06T18:11

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омск

большереченский район

происшествия

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ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Двадцать пять строений, 14 из которых - жилые дома, сгорели в четверг в деревне Каракуль Большереченского района Омской области, огонь пришёл через лес из соседнего района, пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС по Омской области.Смог накрыл Омск в четверг после полудня из-за горящей сухой травы и леса на площади 10 гектаров, отдельные очаги пожаров фиксируются на территории региона. Возгораниям способствует жаркая погода и ветер - по данным Гидрометеоцентра, 6 мая в Омске плюс 25 градусов, северо-западный ветер 4 метра в секунду порывами до 12 метров в секунду, при низкой влажности - всего 30%.Крупный пожар произошёл в деревне Каракуль Большереченского района Омской области, что в 150 километрах от Омска, где, по данным МЧС, было 33 жилых дома. В четверг огонь уничтожил половину из них."По оперативным данным, огонь уничтожил в деревне Каракуль 25 строений, из них один продуктовый магазин, 14 жилых домов, 10 строений. Сейчас пожарно-спасательные подразделения работают на ликвидации возгорания… Готов пункт временного размещения (ПВР) на 38 мест в гостинице "Русь" в районном посёлке Большеречье. Пока из жителей никто не изъявил желание направиться в ПВР", - приводится цитата начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области Юлии Дойниковой.Пожар в деревне Каракуль начался в 13.15 по местному времени (10.15 мск). На место, где сначала горели два дома, прибыли две пожарных машины. Локализовать огонь в деревне удалось только к 18.44 местного времени (15.44 мск)."Пламя из-за порывистого ветра стремительно распространялось. Наблюдалось сильное задымление. Силы и средства реагирования в кратчайшие сроки были увеличены. От МЧС России привлечено восемь единиц техники и 15 человек личного состава", - отмечается в сообщении министерства.Огонь пришел со стороны соседнего Колосовского района через лес и болотистую местность с камышом, которая находится рядом с домами и зданиями деревни. Прокуратура Омской области сообщила о начале проверки. "Устанавливаются причины и обстоятельства пожара, оценивается причиненный материальный ущерб... на место происшествия выехал прокурор района Виталий Петряков", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

https://ria.ru/20210505/otryad-1731199721.html

https://ria.ru/20210505/pozhar-1731192148.html

россия

омск

большереченский район

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, большереченский район, происшествия