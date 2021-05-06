При пожаре в доме в Саратове погибла женщина с двумя детьми
САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Жительница Саратова с двумя дочерьми погибли в ночь на четверг в результате пожара в частном доме, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы главка МЧС по региону, сообщение о возгорании в частном жилом деревянном доме с пристройкой на улице Фосфоритной в поселке Красный Текстильщик, входящем в состав Саратова, поступило в ведомство в 1.21 (0.21 мск), площадь пожара составила 80 квадратных метров, в результате погибли женщина с двумя девочками.
"В результате пожара погибла 31-летняя женщина и две девочки 11 и трех лет… Прокуратура Саратовской области организовала проверку в связи с пожаром, в котором погибли дети и их мама… Семья на учете в органах системы профилактики не состояла, глава семьи находится на заработке в другом регионе", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ведомство проверит исполнение законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдение требований противопожарной безопасности.
"По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры", - отмечается в сообщении.
Как сообщает региональное управление СК РФ, предварительно установлено, что помимо женщины с детьми в загоревшемся доме находился ее 28-летний племянник, который успел выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь.
"Добравшись до ближайших соседей, он сообщил о пожаре. Вернувшись спустя непродолжительное время, мужчина увидел, что жилое помещение полностью охвачено огнем… Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Очаг возгорания, по предварительным данным, мог располагаться в помещении дома. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины возгорания", - говорится в сообщении.