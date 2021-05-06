https://ria.ru/20210506/pozhar-1731267213.html

При пожаре в доме в Саратове погибла женщина с двумя детьми

При пожаре в доме в Саратове погибла женщина с двумя детьми

Жительница Саратова с двумя дочерьми погибли в ночь на четверг в результате пожара в частном доме, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T09:23

2021-05-06T09:23

2021-05-06T09:23

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратовская область

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Жительница Саратова с двумя дочерьми погибли в ночь на четверг в результате пожара в частном доме, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.По данным пресс-службы главка МЧС по региону, сообщение о возгорании в частном жилом деревянном доме с пристройкой на улице Фосфоритной в поселке Красный Текстильщик, входящем в состав Саратова, поступило в ведомство в 1.21 (0.21 мск), площадь пожара составила 80 квадратных метров, в результате погибли женщина с двумя девочками."В результате пожара погибла 31-летняя женщина и две девочки 11 и трех лет… Прокуратура Саратовской области организовала проверку в связи с пожаром, в котором погибли дети и их мама… Семья на учете в органах системы профилактики не состояла, глава семьи находится на заработке в другом регионе", - говорится в сообщении прокуратуры.Ведомство проверит исполнение законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдение требований противопожарной безопасности."По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры", - отмечается в сообщении.Как сообщает региональное управление СК РФ, предварительно установлено, что помимо женщины с детьми в загоревшемся доме находился ее 28-летний племянник, который успел выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь."Добравшись до ближайших соседей, он сообщил о пожаре. Вернувшись спустя непродолжительное время, мужчина увидел, что жилое помещение полностью охвачено огнем… Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Очаг возгорания, по предварительным данным, мог располагаться в помещении дома. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины возгорания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210504/pozhar-1731082346.html

саратовская область

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, саратов, происшествия