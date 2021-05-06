https://ria.ru/20210506/pozhar-1731258869.html

В Приморье два человека погибли при пожаре в жилом доме

В Приморье два человека погибли при пожаре в жилом доме

Два человека погибли, еще трое пострадали при пожаре площадью 90 квадратных метров в частном жилом доме в приморском селе Анучино, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T07:44

2021-05-06T07:44

2021-05-06T07:44

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали при пожаре площадью 90 квадратных метров в частном жилом доме в приморском селе Анучино, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по региону.Информация о том, что в селе Анучино горит частный дом, поступила на пульт местной пожарной охраны в среду в 4.22 (21.22 вторника мск). Через минуту на место прибыли первые пожарные расчеты. По информации собеседника агентства, горела веранда, летняя кухня и баня. В 05.09 (22.09 мск) пожар был локализован, в 05.25 (22.25 мск) полностью ликвидирован.

https://ria.ru/20210505/pozhar-1731192148.html

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия