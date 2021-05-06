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В Приморье два человека погибли при пожаре в жилом доме
В Приморье два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли, еще трое пострадали при пожаре площадью 90 квадратных метров в частном жилом доме в приморском селе Анучино, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T07:44
2021-05-06T07:44
2021-05-06T07:44
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали при пожаре площадью 90 квадратных метров в частном жилом доме в приморском селе Анучино, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по региону.Информация о том, что в селе Анучино горит частный дом, поступила на пульт местной пожарной охраны в среду в 4.22 (21.22 вторника мск). Через минуту на место прибыли первые пожарные расчеты. По информации собеседника агентства, горела веранда, летняя кухня и баня. В 05.09 (22.09 мск) пожар был локализован, в 05.25 (22.25 мск) полностью ликвидирован.
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приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали при пожаре площадью 90 квадратных метров в частном жилом доме в приморском селе Анучино, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по региону.
Информация о том, что в селе Анучино горит частный дом, поступила на пульт местной пожарной охраны в среду в 4.22 (21.22 вторника мск). Через минуту на место прибыли первые пожарные расчеты. По информации собеседника агентства, горела веранда, летняя кухня и баня. В 05.09 (22.09 мск) пожар был локализован, в 05.25 (22.25 мск) полностью ликвидирован.
"К сожалению, на месте пожара были обнаружены тела двух человек без признаков жизни и переданы врачам скорой медицинской помощи, еще три человека пострадали. Общая площадь горения составила 90 квадратных метров", - сообщил собеседник агентства, добавив, что в тушении принимали участие пять человек личного состава и две единицы техники.