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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T08:48
2021-05-06T08:48
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре с порывами 15-17 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье до 21.00 седьмого мая. Днем в четверг порывы ветра местами будут до 20 метров в секунду.
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погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

08:48 06.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что предупреждение о ветре с порывами 15-17 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье до 21.00 седьмого мая. Днем в четверг порывы ветра местами будут до 20 метров в секунду.
 
ПогодаГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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