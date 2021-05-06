https://ria.ru/20210506/pogoda-1731263426.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T08:48

2021-05-06T08:48

2021-05-06T08:48

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре с порывами 15-17 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье до 21.00 седьмого мая. Днем в четверг порывы ветра местами будут до 20 метров в секунду.

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/pogoda-1730894718.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество