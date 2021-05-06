https://ria.ru/20210506/pobeda-1731265172.html

На Вечном огне в Москве проведут профилактические работы

На Вечном огне в Москве проведут профилактические работы

Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня Победы в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T09:06

2021-05-06T09:06

2021-05-06T09:06

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня Победы в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В четверг, 6 мая, состоится традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже более полувека он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что профилактика занимает примерно 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль.Глава столичного комплекса городского хозяйства напомнил, что Вечный огонь более полувека находится под круглосуточным контролем специалистов газового хозяйства.Заместитель мэра сообщил, что осмотр Вечного огня проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

https://ria.ru/20210505/moskva-1731193878.html

https://ria.ru/20210424/parad-1729739432.html

москва

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петр бирюков, москва, общество