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На Вечном огне в Москве проведут профилактические работы
На Вечном огне в Москве проведут профилактические работы
Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня Победы в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T09:06
2021-05-06T09:06
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня Победы в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В четверг, 6 мая, состоится традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже более полувека он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что профилактика занимает примерно 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль.Глава столичного комплекса городского хозяйства напомнил, что Вечный огонь более полувека находится под круглосуточным контролем специалистов газового хозяйства.Заместитель мэра сообщил, что осмотр Вечного огня проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
https://ria.ru/20210505/moskva-1731193878.html
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петр бирюков, москва, общество

На Вечном огне в Москве проведут профилактические работы

09:06 06.05.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевПрофилактическая проверка Вечного огня в Александровском саду
Профилактическая проверка Вечного огня в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня Победы в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В четверг, 6 мая, состоится традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже более полувека он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что профилактика занимает примерно 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль.
"На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", - подчеркнул Бирюков.
Глава столичного комплекса городского хозяйства напомнил, что Вечный огонь более полувека находится под круглосуточным контролем специалистов газового хозяйства.
"Его бесперебойную работу обеспечивает уникальная горелка из трех запальников. При возникновении минимальной неполадки сразу поступает сигнал в диспетчерскую и на место выезжают специалисты", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что осмотр Вечного огня проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
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Петр БирюковМоскваОбщество
 
 
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