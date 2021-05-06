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7 мая ограничат работу станций метро во время репетиции парада Победы
7 мая ограничат работу станций метро во время репетиции парада Победы
Центральные станции московского метро будут работать только на вход и пересадку пассажиров во время генеральной репетиции парада Победы 7 мая, сообщается в... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T19:05
2021-05-06T19:05
2021-05-06T19:28
городское хозяйство москвы
день победы
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общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Центральные станции московского метро будут работать только на вход и пересадку пассажиров во время генеральной репетиции парада Победы 7 мая, сообщается в Telegram-канале дептранса."Завтра с 5.30 до окончания генеральной репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" – только на пересадку", - говорится в сообщении.Добавляется, что с утра будет ограничено движение личного транспорта на северо-западе и в центре города. Также в этих районах поменяются маршруты наземного транспорта.Как сообщается на сайте мэра Москвы, на время построения колонн техники и ее прохождения по Тверской улице возможны ситуативные ограничения выхода со станций метро "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская" и "Лубянка" в сторону Никольской улицы, а также со станции "Китай-город" в сторону Китайгородского проезда и улиц Ильинки и Варварки."С 05.30 будут перекрыты некоторые улицы. Так, нельзя будет проехать по участкам Тверской улицы (от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы), по 1-й Тверской-Ямской (от Большой Садовой до улицы Гашека). Временно перекроют участки Моховой улицы, Оружейного переулка, Охотного ряда, Театрального проезда, Солянки, Петровки и еще ряда улиц", - подчеркивается в сообщении.Первая ночная репетиция на Красной площади прошла 29 апреля. Генеральная репетиция состоится в Москве утром 7 мая.
https://ria.ru/20210506/shoygu-1731311692.html
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городское хозяйство москвы, день победы, москва, общество
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Центральные станции московского метро будут работать только на вход и пересадку пассажиров во время генеральной репетиции парада Победы 7 мая, сообщается в Telegram
-канале дептранса.
"Завтра с 5.30 до окончания генеральной репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" – только на пересадку", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с утра будет ограничено движение личного транспорта на северо-западе и в центре города. Также в этих районах поменяются маршруты наземного транспорта.
Как сообщается на сайте мэра Москвы
, на время построения колонн техники и ее прохождения по Тверской улице возможны ситуативные ограничения выхода со станций метро "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская" и "Лубянка" в сторону Никольской улицы, а также со станции "Китай-город" в сторону Китайгородского проезда и улиц Ильинки и Варварки.
"С 05.30 будут перекрыты некоторые улицы. Так, нельзя будет проехать по участкам Тверской улицы (от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы), по 1-й Тверской-Ямской (от Большой Садовой до улицы Гашека). Временно перекроют участки Моховой улицы, Оружейного переулка, Охотного ряда, Театрального проезда, Солянки, Петровки и еще ряда улиц", - подчеркивается в сообщении.
Первая ночная репетиция на Красной площади прошла 29 апреля. Генеральная репетиция состоится в Москве утром 7 мая.