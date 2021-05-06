https://ria.ru/20210506/oruzhie-1731265564.html
ИГ* испытывало биологическое оружие на заключенных в Ираке
ИГ* испытывало биологическое оружие на заключенных в Ираке
Следственная группа ООН по содействию привлечению к ответственности за совершенные преступления террористической организации ИГ* (ЮНИТАД) установила, что... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T09:09
2021-05-06T09:09
2021-05-06T09:09
фуад хусейн
анбар (мухафаза)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Следственная группа ООН по содействию привлечению к ответственности за совершенные преступления террористической организации ИГ* (ЮНИТАД) установила, что боевики испытывали в Ираке биологическое оружие на заключенных, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на поступившей в его распоряжение доклад.В докладе ЮНИТАД также отмечается, что преступления боевиков ИГ* против езидов (курдской этноконфессиональной группы, проживающей в основном на севере Ирака) равносильны военным преступлениям и геноциду.Кроме того, в докладе говорится, что ИГ* использовало химическое оружие против мирных жителей в 2014-2016 годах.Резолюция 2379 о создании специальной следственной группы по расследованию преступлений, совершенных ИГ*, была принята Совбезом ООН 21 сентября 2017 года, чтобы призвать террористов "к ответственности за преступления, совершенные в Ираке, путем сбора и сохранения доказательств, которые могут быть равнозначны военным преступлениям, преступлениям против человечности и геноциду".Кроме того, перед ЮНИТАД поставлена задача содействовать привлечению виновных к ответственности во всем мире за зверские преступления, совершенные террористической организацией.В конце 2017 года Багдад объявил о победе над ИГ*, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" группировки в отдельных районах.В ноябре 2020 года министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил в интервью РИА Новости, что ИГ* в последние месяцы активизировало деятельность в стране, в том числе в отдельных районах западной провинции Анбар, в провинциях Киркук и Дияла и в некоторых районах провинции Найнава на севере страны.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210504/irak-1731110523.html
анбар (мухафаза)
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фуад хусейн, анбар (мухафаза), дияла (мухафаза), ирак, в мире
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Следственная группа ООН по содействию привлечению к ответственности за совершенные преступления террористической организации ИГ* (ЮНИТАД) установила, что боевики испытывали в Ираке биологическое оружие на заключенных, сообщает телеканал Al-Arabiya
со ссылкой на поступившей в его распоряжение доклад.
В докладе ЮНИТАД также отмечается, что преступления боевиков ИГ* против езидов (курдской этноконфессиональной группы, проживающей в основном на севере Ирака) равносильны военным преступлениям и геноциду.
Кроме того, в докладе говорится, что ИГ* использовало химическое оружие против мирных жителей в 2014-2016 годах.
Резолюция 2379 о создании специальной следственной группы по расследованию преступлений, совершенных ИГ*, была принята Совбезом ООН 21 сентября 2017 года, чтобы призвать террористов "к ответственности за преступления, совершенные в Ираке, путем сбора и сохранения доказательств, которые могут быть равнозначны военным преступлениям, преступлениям против человечности и геноциду".
Кроме того, перед ЮНИТАД поставлена задача содействовать привлечению виновных к ответственности во всем мире за зверские преступления, совершенные террористической организацией.
В конце 2017 года Багдад объявил о победе над ИГ*, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" группировки в отдельных районах.
В ноябре 2020 года министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил в интервью РИА Новости, что ИГ* в последние месяцы активизировало деятельность в стране, в том числе в отдельных районах западной провинции Анбар, в провинциях Киркук
и Дияла
и в некоторых районах провинции Найнава
на севере страны.
* Террористическая организация, запрещена в России