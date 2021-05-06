Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210506/onf-1731248882.html
Общероссийскому народному фронту исполнилось десять лет
Общероссийскому народному фронту исполнилось десять лет
Общероссийский народный фронт (ОНФ) отмечает свое десятилетие: за это время активисты движения помогли жителям Крыма освоиться после возвращения в состав РФ,... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T00:19
2021-05-06T00:19
россия
общероссийский народный фронт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/94102/59/941025999_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_815bac27357de8cc10698fe2e4a7b3e6.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) отмечает свое десятилетие: за это время активисты движения помогли жителям Крыма освоиться после возвращения в состав РФ, россиянам - вернуться на родину после закрытия границ в пандемию, реализовали несколько десятков социально-значимых проектов, а теперь главной задачей его станет мониторинг реализации послания президента РФ Федеральному собранию, рассказал РИА Новости руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.Общероссийский народный фронт был создан 6 мая 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, который предложил объединить активных и неравнодушных жителей страны в отдельное общественное движение. Так, главными задачами ОНФ были обозначены контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.Глава исполкома подчеркнул, что в настоящий момент одной из главных задач Народного фронта станет мониторинг за реализацией положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.На фронте десятилетияС момента создания Народный фронт принимал активное участие в важнейших событиях в страны: после возвращения Крыма и Севастополя подразделения движения были сформированы на полуострове и помогали гражданам, в период пандемии ОНФ стал организационной основой для волонтерского движения #Мывместе, в рамках которого был создан проект по возвращению россиян на родину после закрытия границ. По данным ОНФ, волонтеры движения вместе с профильными ведомствами помогли вернуться на родину более полутора тысячам граждан России из 76 стран, организовали три собственных вывозных рейса, включая рейс, пилотом на котором был Герой России Дамир Юсупов.Кроме того ОНФ реализовал более трёх десятков социально-значимых проектов, среди которых "Бизнес-платформа ОНФ" для помощи предпринимателям, "За права заемщиков" и "Защита прав автомобилистов", "Бюро расследований", которое занимается борьбой с коррупцией, "Центр правовой поддержки журналистов" для оказания помощи представителям СМИ, "Карта убитых дорог"&nbsp;и другие.Важным этапом развития Народного фронта за десять лет стало создание молодежного крыла -&nbsp; "Молодежка ОНФ", которое объединяет&nbsp; школьников, студентов, молодых ученых, спортсменов, предпринимателей, врачей и учителей. Члены "Молодежки ОНФ" также занимаются добровольческой деятельностью, оказывают помощь ветеранам, пожилым людям и реализуют свои проекты и социально-значимые инициативы.Всего за десять лет в ряды центрального штаба ОНФ вошли десятки политических деятелей, общественников и представителей культурной индустрии: президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, председатель Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин, депутат Госдумы РФ, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев, художественный руководитель – директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев, народный артист РФ Эдгард Запашный, двухкратная Олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Елена Исинбаева,&nbsp; Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и другие.
https://ria.ru/20210505/oteli-1731181322.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/kredit-1730487430.html
https://realty.ria.ru/20210413/ekzamen-1728067031.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/94102/59/941025999_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_22f6db4c6c16b6e6dd424128b6c46918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общероссийский народный фронт, общество

Общероссийскому народному фронту исполнилось десять лет

00:19 06.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевСъезд Общероссийского народного фронта (ОНФ)
Съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ) - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) отмечает свое десятилетие: за это время активисты движения помогли жителям Крыма освоиться после возвращения в состав РФ, россиянам - вернуться на родину после закрытия границ в пандемию, реализовали несколько десятков социально-значимых проектов, а теперь главной задачей его станет мониторинг реализации послания президента РФ Федеральному собранию, рассказал РИА Новости руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Общероссийский народный фронт был создан 6 мая 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, который предложил объединить активных и неравнодушных жителей страны в отдельное общественное движение. Так, главными задачами ОНФ были обозначены контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.
"Все эти десять лет ОНФ поднимает острые проблемы граждан России, отстаивает их интересы, объединяет людей, готовых делать добрые дела. Опыт работы в движении дает бесценное практическое понимание процессов управления, и поэтому активисты Народного фронта становятся губернаторами, занимают важные посты в исполнительной власти, избираются депутатами разных уровней", - рассказал Кузнецов.
Глава исполкома подчеркнул, что в настоящий момент одной из главных задач Народного фронта станет мониторинг за реализацией положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Отель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
Вчера, 12:17
В ОНФ предложили ввести ответственность за овербукинг в российских отелях

На фронте десятилетия

С момента создания Народный фронт принимал активное участие в важнейших событиях в страны: после возвращения Крыма и Севастополя подразделения движения были сформированы на полуострове и помогали гражданам, в период пандемии ОНФ стал организационной основой для волонтерского движения #Мывместе, в рамках которого был создан проект по возвращению россиян на родину после закрытия границ. По данным ОНФ, волонтеры движения вместе с профильными ведомствами помогли вернуться на родину более полутора тысячам граждан России из 76 стран, организовали три собственных вывозных рейса, включая рейс, пилотом на котором был Герой России Дамир Юсупов.
Кроме того ОНФ реализовал более трёх десятков социально-значимых проектов, среди которых "Бизнес-платформа ОНФ" для помощи предпринимателям, "За права заемщиков" и "Защита прав автомобилистов", "Бюро расследований", которое занимается борьбой с коррупцией, "Центр правовой поддержки журналистов" для оказания помощи представителям СМИ, "Карта убитых дорог" и другие.
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 14:22Сказано в эфире
В ОНФ рассказали, чем опасно оформление кредита онлайн
Важным этапом развития Народного фронта за десять лет стало создание молодежного крыла -  "Молодежка ОНФ", которое объединяет  школьников, студентов, молодых ученых, спортсменов, предпринимателей, врачей и учителей. Члены "Молодежки ОНФ" также занимаются добровольческой деятельностью, оказывают помощь ветеранам, пожилым людям и реализуют свои проекты и социально-значимые инициативы.
Всего за десять лет в ряды центрального штаба ОНФ вошли десятки политических деятелей, общественников и представителей культурной индустрии: президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, председатель Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин, депутат Госдумы РФ, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев, художественный руководитель – директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев, народный артист РФ Эдгард Запашный, двухкратная Олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Елена Исинбаева,  Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и другие.
Вывеска Недвижимость - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 13:41
ОНФ предлагает обязать риелторов проходить экзамен
 
РоссияОбщероссийский народный фронтОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15СМИ: в США назвали возможные места встречи Путина и Байдена
03:10Нарколог рассказал, могут ли переболевшие COVID-19 пить алкоголь
03:07Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить гумпомощь в Карабах
03:04Эксперты назвали бренды смартфонов, которые склонны менять пользователи
02:49Историк раскрыл, как эмигрантские власти Польши искали дружбы с Гитлером
02:33Баста опубликовал видео после объявленной на него "охоты" в Киеве
02:17Протестующие пытались прорваться на заседание конгресса в Колумбии
02:12Юрист предупредил, как банки "разводят" клиентов
02:10Длительный сон назвали признаком болезни
01:59Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе
01:56Великобритания направит два корабля в Ла-Манш из-за угроз Франции
01:31На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
01:22Джордж Клуни рассказал, как воспитывает детей и что думает о возрасте
01:11Названы приложения в смартфоне, ворующие ваш трафик
01:05"Роскосмос" отложил эскизный проект ракеты "Союз-6" с двигателем РД-180
01:01Непал приостанавливает международное авиасообщение
00:42Корабли береговой охраны США и Грузии провели учения в Черном море
00:36"Дело Яценюка процветает": Пушков оценил обустройство украинской границы
00:19Общероссийскому народному фронту исполнилось десять лет
00:15В США арестовали мужчину, бросавшего камни в здание Капитолия
Лента новостейМолния