https://ria.ru/20210506/onf-1731248882.html

Общероссийскому народному фронту исполнилось десять лет

Общероссийскому народному фронту исполнилось десять лет

Общероссийский народный фронт (ОНФ) отмечает свое десятилетие: за это время активисты движения помогли жителям Крыма освоиться после возвращения в состав РФ,... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T00:19

2021-05-06T00:19

2021-05-06T00:19

россия

общероссийский народный фронт

общество

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) отмечает свое десятилетие: за это время активисты движения помогли жителям Крыма освоиться после возвращения в состав РФ, россиянам - вернуться на родину после закрытия границ в пандемию, реализовали несколько десятков социально-значимых проектов, а теперь главной задачей его станет мониторинг реализации послания президента РФ Федеральному собранию, рассказал РИА Новости руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.Общероссийский народный фронт был создан 6 мая 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, который предложил объединить активных и неравнодушных жителей страны в отдельное общественное движение. Так, главными задачами ОНФ были обозначены контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.Глава исполкома подчеркнул, что в настоящий момент одной из главных задач Народного фронта станет мониторинг за реализацией положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.На фронте десятилетияС момента создания Народный фронт принимал активное участие в важнейших событиях в страны: после возвращения Крыма и Севастополя подразделения движения были сформированы на полуострове и помогали гражданам, в период пандемии ОНФ стал организационной основой для волонтерского движения #Мывместе, в рамках которого был создан проект по возвращению россиян на родину после закрытия границ. По данным ОНФ, волонтеры движения вместе с профильными ведомствами помогли вернуться на родину более полутора тысячам граждан России из 76 стран, организовали три собственных вывозных рейса, включая рейс, пилотом на котором был Герой России Дамир Юсупов.Кроме того ОНФ реализовал более трёх десятков социально-значимых проектов, среди которых "Бизнес-платформа ОНФ" для помощи предпринимателям, "За права заемщиков" и "Защита прав автомобилистов", "Бюро расследований", которое занимается борьбой с коррупцией, "Центр правовой поддержки журналистов" для оказания помощи представителям СМИ, "Карта убитых дорог" и другие.Важным этапом развития Народного фронта за десять лет стало создание молодежного крыла - "Молодежка ОНФ", которое объединяет школьников, студентов, молодых ученых, спортсменов, предпринимателей, врачей и учителей. Члены "Молодежки ОНФ" также занимаются добровольческой деятельностью, оказывают помощь ветеранам, пожилым людям и реализуют свои проекты и социально-значимые инициативы.Всего за десять лет в ряды центрального штаба ОНФ вошли десятки политических деятелей, общественников и представителей культурной индустрии: президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, председатель Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин, депутат Госдумы РФ, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев, художественный руководитель – директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев, народный артист РФ Эдгард Запашный, двухкратная Олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Елена Исинбаева, Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и другие.

https://ria.ru/20210505/oteli-1731181322.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/kredit-1730487430.html

https://realty.ria.ru/20210413/ekzamen-1728067031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общероссийский народный фронт, общество