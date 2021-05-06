https://ria.ru/20210506/okhota-1731252528.html

Баста опубликовал видео после объявленной на него "охоты" в Киеве

Баста опубликовал видео после объявленной на него "охоты" в Киеве

Российский музыкант Баста (Василий Вакуленко) опубликовал в Instagram ролик, в котором призвал не беспокоиться за него. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T02:33

2021-05-06T02:33

2021-05-06T02:33

культура

баста (василий вакуленко)

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российский музыкант Баста (Василий Вакуленко) опубликовал в Instagram ролик, в котором призвал не беспокоиться за него.Ранее украинские националисты объявили награду за информацию о местонахождении Вакуленко после его визита в Киев. Так, приговоренный к семи годам за похищение человека радикал Сергей Стерненко написал на Facebook, что за сведения о перемещениях Басты "неравнодушные граждане" готовы отдать около тысячи долларов. Другой активист заявил, что "досыплет" еще 200 долларов."Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Все хорошо, беспокоиться не стоило, жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю", - заявил певец.В 2015 году на Украине обнародовали черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их число попали выступавшие в Крыму или признававшие его российским артисты: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, певица Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие. Перечень регулярно расширяется, хотя Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/basta-1731174406.html

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баста (василий вакуленко), киев, украина, в мире