https://ria.ru/20210506/moskva-1731284193.html

Более 1,3 тысячи праздничных плакатов украсили Москву в честь Дня Победы

Более 1,3 тысячи праздничных плакатов украсили Москву в честь Дня Победы

Более 1,3 тысячи праздничных плакатов украсили Москву в честь Дня Победы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи словам... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:54

2021-05-06T11:54

2021-05-06T11:54

день победы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 1,3 тысячи праздничных плакатов украсили Москву в честь Дня Победы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи словам приводит столичный комплекс городского хозяйства в Telegram."В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и киосках, афишных стендах установлено более 1,3 тысяч праздничных тематических плакатов. Подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться 8 и 9 мая на медиафасадах "домов-книжек" на Новом Арбате", – рассказал Бирюков.Отмечается, что архитектурно-художественная подсветка столичных зданий в вечернее и ночное время 9 мая будет работать в праздничном режиме.

https://ria.ru/20210505/moskva-1731193878.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день победы, петр бирюков, москва, общество