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Врач предупредил россиян о популярном "медицинском" мошенничестве
Врач предупредил россиян о популярном "медицинском" мошенничестве
Россияне стали часто получать приглашения по телефону на якобы бесплатные медобследования. Заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый в... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T04:10
2021-05-06T04:10
владимир круглый
россия
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россияне стали часто получать приглашения по телефону на якобы бесплатные медобследования. Заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый в интервью радио Sputnik объяснил, почему к таким звонкам следует относиться настороженно.Подобные предложения особенно участились на фоне распространения коронавирусной инфекции. Владимир Круглый предупредил, что значительная часть таких звонков исходит от недобросовестных частных структур.Заслуженный врач России рассказал, что когда ему звонят с подобными предложениями, он блокирует номера, с которых исходят такие звонки. Частная платная медицина может быть качественной, но добросовестные организации никогда не предлагают по телефону свои услуги под видом бесплатных, отметил Владимир Круглый.Между тем, продолжил сенатор, бесплатные медицинские обследования по полису ОМС действительно существуют ‒ это диспансеризация и профилактические осмотры, которые проводятся в поликлинике по месту жительства. Профилактика хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких, сахарного диабета и онкологии – это большая государственная система, на которую выделяются значительные средства, добавил он.
https://ria.ru/20210504/moshennichestvo-1731054767.html
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владимир круглый, россия, общество

Врач предупредил россиян о популярном "медицинском" мошенничестве

04:10 06.05.2021
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россияне стали часто получать приглашения по телефону на якобы бесплатные медобследования. Заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый в интервью радио Sputnik объяснил, почему к таким звонкам следует относиться настороженно.
Подобные предложения особенно участились на фоне распространения коронавирусной инфекции. Владимир Круглый предупредил, что значительная часть таких звонков исходит от недобросовестных частных структур.
"Такие звонки – это просто развод. Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Цели таких действий понятны. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет", – уверен Владимир Круглый.
Заслуженный врач России рассказал, что когда ему звонят с подобными предложениями, он блокирует номера, с которых исходят такие звонки. Частная платная медицина может быть качественной, но добросовестные организации никогда не предлагают по телефону свои услуги под видом бесплатных, отметил Владимир Круглый.
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Между тем, продолжил сенатор, бесплатные медицинские обследования по полису ОМС действительно существуют ‒ это диспансеризация и профилактические осмотры, которые проводятся в поликлинике по месту жительства. Профилактика хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких, сахарного диабета и онкологии – это большая государственная система, на которую выделяются значительные средства, добавил он.
"У каждого человека есть персональный план, за этим следит страховая компания. Мне кажется, в период пандемии это все немного отодвинулось, но такая система существует, она работает. Есть так называемые страховые представители, одной из задач которых является привлечение людей на профилактические осмотры. Они рассылают СМС-оповещения или обзванивают граждан. К этим оповещениям надо внимательно относиться, а приглашения со стороны частных медицинских компаний – это дешевый маркетинговый ход", – заключил Владимир Круглый в интервью радио Sputnik.
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