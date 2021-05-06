https://ria.ru/20210506/moshennichestvo-1731249454.html

Врач предупредил россиян о популярном "медицинском" мошенничестве

Врач предупредил россиян о популярном "медицинском" мошенничестве

Россияне стали часто получать приглашения по телефону на якобы бесплатные медобследования. Заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый в... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T04:10

2021-05-06T04:10

2021-05-06T04:10

владимир круглый

россия

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россияне стали часто получать приглашения по телефону на якобы бесплатные медобследования. Заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый в интервью радио Sputnik объяснил, почему к таким звонкам следует относиться настороженно.Подобные предложения особенно участились на фоне распространения коронавирусной инфекции. Владимир Круглый предупредил, что значительная часть таких звонков исходит от недобросовестных частных структур.Заслуженный врач России рассказал, что когда ему звонят с подобными предложениями, он блокирует номера, с которых исходят такие звонки. Частная платная медицина может быть качественной, но добросовестные организации никогда не предлагают по телефону свои услуги под видом бесплатных, отметил Владимир Круглый.Между тем, продолжил сенатор, бесплатные медицинские обследования по полису ОМС действительно существуют ‒ это диспансеризация и профилактические осмотры, которые проводятся в поликлинике по месту жительства. Профилактика хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких, сахарного диабета и онкологии – это большая государственная система, на которую выделяются значительные средства, добавил он.

https://ria.ru/20210504/moshennichestvo-1731054767.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/moshenniki-1730680850.html

россия

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владимир круглый, россия, общество