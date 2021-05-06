https://ria.ru/20210506/minsk-2-1731351630.html

МИД Украины призвал США "мотивировать" Москву выполнять "Минск-2"

МИД Украины призвал США "мотивировать" Москву выполнять "Минск-2"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, как Вашингтон может мотивировать Москву выполнять обязательства в... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T22:53

2021-05-06T22:53

2021-05-06T22:55

энтони блинкен

донецкая народная республика

мид украины

владимир зеленский

джо байден

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оон

сша

в мире

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КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, как Вашингтон может мотивировать Москву выполнять обязательства в рамках минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.Блинкен в четверг посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Госсекретарь США стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину."Мы обсудили, каким образом США могут мотивировать или влиять на РФ, чтобы она выполняла обязательства по "Минску" и не наращивала свою агрессию", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".При этом он отметил, что детали этого разговора конфиденциальны. "Мы говорили, в чем именно мы видим роль США, и госсекретарь сказал, что они будут работать над теми вопросами, которые я поднял", - уточнил Кулеба. Он также отметил, что госсекретарь заверил его, что США не будут осуществлять никаких договоренностей по Киеву без участия Украины.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210506/donbass-1731316079.html

https://ria.ru/20210506/ukraina-1731324764.html

донецкая народная республика

москва

сша

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энтони блинкен, донецкая народная республика, мид украины, владимир зеленский, джо байден, москва, оон, сша, в мире