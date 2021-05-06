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Экс-президент Мальдив ранен при взрыве в столице страны
Экс-президент Мальдив ранен при взрыве в столице страны
Спикер парламента Мальдив, бывший президент островного государства Мохамед Нашид получил ранения в результате взрыва в столице страны, сообщает местная полиция. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T20:21
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Спикер парламента Мальдив, бывший президент островного государства Мохамед Нашид получил ранения в результате взрыва в столице страны, сообщает местная полиция."В результате взрыва... в Мале спикер парламента, экс-президент Мохамед Нашид получил ранения и в настоящее время проходит лечение", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте полиции.Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия находятся представители правоохранительных органов. Стражи порядка призывают воздержаться от посещения района, где произошло ЧП.По данным местной газеты Sun Online, взрыв произошел недалеко от дома бывшего президента. В результате происшествия ранения также получил один из его охранников и свидетель ЧП, гражданин другого государства. Вооруженные силы страны сообщили, что при взрыве пострадали трое военнослужащих, все они госпитализированы.Нынешний глава государства Ибрагим Мохамед Солих осудил нападение на экс-президента. По данным СМИ, Солих прибыл в больницу, где Нашид проходит лечение. В связи с происшествием президент намерен созвать экстренное заседание совета по национальной безопасности страны.Правящая Мальдивская демократическая партия также осудила нападение на экс-президента и своего лидера и заявила, что, по ее мнению, "речь идет о террористической атаке", целью которой должно было стать убийство Нашида.
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мохамед нашид, мале, мальдивы, в мире

Экс-президент Мальдив ранен при взрыве в столице страны

20:21 06.05.2021 (обновлено: 22:07 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВиллы для туристов на рифе Мальдивского архипелага.
Виллы для туристов на рифе Мальдивского архипелага. - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Спикер парламента Мальдив, бывший президент островного государства Мохамед Нашид получил ранения в результате взрыва в столице страны, сообщает местная полиция.
"В результате взрыва... в Мале спикер парламента, экс-президент Мохамед Нашид получил ранения и в настоящее время проходит лечение", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте полиции.
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Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия находятся представители правоохранительных органов. Стражи порядка призывают воздержаться от посещения района, где произошло ЧП.
По данным местной газеты Sun Online, взрыв произошел недалеко от дома бывшего президента. В результате происшествия ранения также получил один из его охранников и свидетель ЧП, гражданин другого государства. Вооруженные силы страны сообщили, что при взрыве пострадали трое военнослужащих, все они госпитализированы.
Нынешний глава государства Ибрагим Мохамед Солих осудил нападение на экс-президента. По данным СМИ, Солих прибыл в больницу, где Нашид проходит лечение. В связи с происшествием президент намерен созвать экстренное заседание совета по национальной безопасности страны.
Правящая Мальдивская демократическая партия также осудила нападение на экс-президента и своего лидера и заявила, что, по ее мнению, "речь идет о террористической атаке", целью которой должно было стать убийство Нашида.
 
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