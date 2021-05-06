https://ria.ru/20210506/lavrov-1731287029.html
Лавров отметил важность военно-технического сотрудничества с Арменией
Лавров отметил важность военно-технического сотрудничества с Арменией
Москва и Ереван подчёркивают важность продолжения военно-технического сотрудничества, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:32
2021-05-06T12:32
2021-05-06T12:32
россия
сергей лавров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Москва и Ереван подчёркивают важность продолжения военно-технического сотрудничества, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Отметили важность сотрудничества в военной и военно-технической области. Поддержанию безопасности в Закавказье служит деятельность 102-й российской военной базы, российско-армянской объединенной группировки войск и погрануправления ФСБ России в Армении", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам рабочего визита в Армению.Ранее руководство Армении объявило, что в Сюникской области страны основаны два новых опорных пункта 102-й российской военной базы.
https://ria.ru/20210506/lavrov-1731282187.html
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россия, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), армения, в мире