https://ria.ru/20210506/lavrov-1731287029.html

Лавров отметил важность военно-технического сотрудничества с Арменией

Лавров отметил важность военно-технического сотрудничества с Арменией

Москва и Ереван подчёркивают важность продолжения военно-технического сотрудничества, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T12:32

2021-05-06T12:32

2021-05-06T12:32

россия

сергей лавров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Москва и Ереван подчёркивают важность продолжения военно-технического сотрудничества, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Отметили важность сотрудничества в военной и военно-технической области. Поддержанию безопасности в Закавказье служит деятельность 102-й российской военной базы, российско-армянской объединенной группировки войск и погрануправления ФСБ России в Армении", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам рабочего визита в Армению.Ранее руководство Армении объявило, что в Сюникской области страны основаны два новых опорных пункта 102-й российской военной базы.

https://ria.ru/20210506/lavrov-1731282187.html

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2021

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россия, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), армения, в мире