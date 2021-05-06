https://ria.ru/20210506/lavrov-1731286135.html
Лавров пригласил главу МИД Армении с визитом в Россию
Лавров пригласил главу МИД Армении с визитом в Россию
Глава МИД России Сергей Лавров пригласил армянского коллегу Ару Айвазяна посетить Россию с визитом. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:16
2021-05-06T12:16
2021-05-06T12:16
ара айвазян
россия
сергей лавров
ереван
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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров пригласил армянского коллегу Ару Айвазяна посетить Россию с визитом."Я пригласил моего коллегу посетить Российскую Федерацию с очередным визитом для того, чтобы мы продолжили наши тесные контакты по внешнеполитическим и другим вопросам", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Ереване.Лавров 5-6 мая находится в Ереване с рабочим визитом.
https://ria.ru/20210506/lavrov-1731268801.html
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ара айвазян, россия, сергей лавров, ереван, в мире