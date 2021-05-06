https://ria.ru/20210506/lavrov-1731284729.html

Лавров заявил о разрушении архитектуры отношений России и Евросоюза

Лавров заявил о разрушении архитектуры отношений России и Евросоюза

Вся архитектура отношений России и Евросоюза разрушена Брюсселем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T12:01

2021-05-06T12:01

2021-05-06T12:12

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сергей лавров

евросоюз

европа

в мире

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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Вся архитектура отношений России и Евросоюза разрушена Брюсселем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если говорить об отношениях между Россией и Евросоюзом, между брюссельскими структурами, то вся архитектура этих отношений, которая была, наверное, беспрецедентно развита в свое время, она разрушена Брюсселем в связи с теми событиями, которые произошли на Украине, в Крыму, и которые не понравились нашим западным коллегам", - сказал Лавров по итогам переговоров с армянским коллегой.Глава российской дипломатии подчеркнул, что должно было быть наоборот - Москва должна была бы иметь претензии к Европе за поддержку и поощрение переворота на Украине вопреки своим обязательствам.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20210503/sanktsii-1731024562.html

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россия, сергей лавров, евросоюз, европа, в мире