Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210506/lavrov-1731284599.html
Лавров назвал череду антироссийских санкций нелегитимной
Лавров назвал череду антироссийских санкций нелегитимной
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал череду антироссийских санкций Запада нелегитимной: их вводят без каких-либо убедительных оснований. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:00
2021-05-06T12:49
ара айвазян
россия
сергей лавров
евросоюз
сша
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731190806_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_6ab59818132b83b9ea2e8c2c53c10bfb.jpg
ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал череду антироссийских санкций Запада нелегитимной: их вводят без каких-либо убедительных оснований."Вот эта череда санкций, которую запустили члены Евросоюза и другие западные страны, включая США, конечно, она продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.
https://ria.ru/20210506/lavrov-1731284729.html
россия
сша
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731190806_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_ba9a23ad17ad57a3ee4a4e40d341fc82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ара айвазян, россия, сергей лавров, евросоюз, сша, армения, в мире

Лавров назвал череду антироссийских санкций нелегитимной

12:00 06.05.2021 (обновлено: 12:49 06.05.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малики в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малики в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал череду антироссийских санкций Запада нелегитимной: их вводят без каких-либо убедительных оснований.
"Вот эта череда санкций, которую запустили члены Евросоюза и другие западные страны, включая США, конечно, она продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малики в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
12:01
Лавров заявил о разрушении архитектуры отношений России и Евросоюза
 
Ара АйвазянРоссияСергей ЛавровЕвросоюзСШААрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Врач объяснил, на что указывают холодные руки
03:11NYT: США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины J&J от коронавируса
03:08Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
03:05В ЛНР не ожидают наступления украинских силовиков в ближайшее время
02:27В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
02:11Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом
02:01В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ
01:52Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница
01:34"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии
01:33Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
01:30Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море
01:20Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
01:03Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами
00:58Беспилотник ОБСЕ вновь аварийно приземлился в Донбассе из-за помех
00:48В Москве перекроют ряд улиц для подготовки к Параду Победы
00:44На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы
00:40Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше
00:34Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
00:27Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
00:22Путин 21 год назад впервые вступил в должность президента России
Лента новостейМолния