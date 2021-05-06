https://ria.ru/20210506/lavrov-1731284599.html

Лавров назвал череду антироссийских санкций нелегитимной

Лавров назвал череду антироссийских санкций нелегитимной

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал череду антироссийских санкций Запада нелегитимной: их вводят без каких-либо убедительных оснований. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T12:00

2021-05-06T12:00

2021-05-06T12:49

ара айвазян

россия

сергей лавров

евросоюз

сша

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал череду антироссийских санкций Запада нелегитимной: их вводят без каких-либо убедительных оснований."Вот эта череда санкций, которую запустили члены Евросоюза и другие западные страны, включая США, конечно, она продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

https://ria.ru/20210506/lavrov-1731284729.html

россия

сша

армения

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ара айвазян, россия, сергей лавров, евросоюз, сша, армения, в мире