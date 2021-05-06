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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/lavrov-1731277518.html
Лавров рассказал о проработке возможности поставить Армении "Спутник V"
Лавров рассказал о проработке возможности поставить Армении "Спутник V"
Россия прорабатывает возможность поставить Армении 1 миллион доз вакцины "Спутник V", в ближайшие месяцы планируются новые поставки этого препарата, заявил... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:05
2021-05-06T11:05
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
сергей лавров
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Россия прорабатывает возможность поставить Армении 1 миллион доз вакцины "Спутник V", в ближайшие месяцы планируются новые поставки этого препарата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С начала пандемии COVID-19 мы тесно сотрудничаем, Россия оказывает Армении помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Безвозмездно поставлена партия доз вакцины "Спутник V". Пришла буквально в прошлом месяце очередная партия - 15 тысяч доз этого препарата. В ближайшее время планируются дополнительные поставки, прорабатывается запрос наших армянских друзей на предоставление одного миллиона доз", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, сергей лавров, армения, в мире

Лавров рассказал о проработке возможности поставить Армении "Спутник V"

11:05 06.05.2021
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Sputnik V в аэропорту Кишинева
Разгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Sputnik V в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Россия прорабатывает возможность поставить Армении 1 миллион доз вакцины "Спутник V", в ближайшие месяцы планируются новые поставки этого препарата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С начала пандемии COVID-19 мы тесно сотрудничаем, Россия оказывает Армении помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Безвозмездно поставлена партия доз вакцины "Спутник V". Пришла буквально в прошлом месяце очередная партия - 15 тысяч доз этого препарата. В ближайшее время планируются дополнительные поставки, прорабатывается запрос наших армянских друзей на предоставление одного миллиона доз", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян во время церемонии встречи в аэропорту Еревана - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
09:59
В Ереване началась встреча глав МИД России и Армении
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetСергей ЛавровАрменияВ мире
 
 
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