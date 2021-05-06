https://ria.ru/20210506/lavrov-1731277518.html
Лавров рассказал о проработке возможности поставить Армении "Спутник V"
Лавров рассказал о проработке возможности поставить Армении "Спутник V"
Россия прорабатывает возможность поставить Армении 1 миллион доз вакцины "Спутник V", в ближайшие месяцы планируются новые поставки этого препарата, заявил... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:05
2021-05-06T11:05
2021-05-06T11:05
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
сергей лавров
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729770700_0:43:3006:1733_1920x0_80_0_0_0732d3a508604399e6a4c2f1e7a3eaf9.jpg
ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Россия прорабатывает возможность поставить Армении 1 миллион доз вакцины "Спутник V", в ближайшие месяцы планируются новые поставки этого препарата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С начала пандемии COVID-19 мы тесно сотрудничаем, Россия оказывает Армении помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Безвозмездно поставлена партия доз вакцины "Спутник V". Пришла буквально в прошлом месяце очередная партия - 15 тысяч доз этого препарата. В ближайшее время планируются дополнительные поставки, прорабатывается запрос наших армянских друзей на предоставление одного миллиона доз", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210506/vstrecha-1731270236.html
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729770700_191:0:2558:1775_1920x0_80_0_0_719ea4398023181e0e29d63a0217e96d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, сергей лавров, армения, в мире